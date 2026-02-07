Quên làm việc này cuối tháng Chạp, cả năm mới khó an yên

Những ngày cuối năm, ai cũng mải miết lo việc dọn dẹp nhà cửa, lau bàn thờ, sắm sửa Tết mà vô tình bỏ qua một việc quan trọng không kém.

Theo một số quan niệm dân gian, nếu quên làm việc này, gia đình, gia chủ có thể bước sang năm mới không được thảnh thơi, an lòng về vấn đề tài lộc, tiền bạc. Và việc được nhắc tới chính là sắp xếp và giải quyết các khoản nợ, công nợ tiền bạc.

Vì sao cuối năm nên trả hết nợ?

Theo phân tích của chuyên trang văn hóa thuộc Sohu Culture, trong quan niệm Á Đông, cuối năm là thời điểm khép lại trọn vẹn những việc của năm cũ. Tiền bạc không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gắn với sự hanh thông trong cuộc sống. Khi các khoản nợ chưa được xử lý rõ ràng, người ta tin rằng dòng chảy này bị gián đoạn, khiến năm mới khó bắt đầu một cách nhẹ nhõm.

Bài viết của Sohu cho biết, từ xã hội nông nghiệp xưa, người dân đã có thói quen chốt sổ cuối năm. Sau mỗi vụ mùa, họ thanh toán các khoản vay mượn, tiền mua bán, tiền công còn tồn đọng để bước sang chu kỳ mới trong trạng thái "không vướng bận". Việc để nợ kéo dài sang năm sau không chỉ bị coi là thiếu chỉn chu trong làm ăn, mà còn ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và gia đình trong cộng đồng.

Những ghi chép trên Sohu cũng cho thấy, cuối năm được xem là mốc kết thúc, nơi mọi việc dang dở cần được thu xếp gọn gàng. Vì thế, trả nợ và thanh toán công nợ được đặt ngang hàng với các việc quen thuộc như tổng vệ sinh nhà cửa hay chuẩn bị lễ Tết.

Tôi từng chứng kiến 2 trường hợp thế này

Anh Minh làm thợ cơ khí ở quê, cuối năm nhận được một khoản thưởng Tết kha khá. Suốt năm anh có vay người bạn thân 5 triệu để sửa xe, vì xe hỏng đúng lúc cần đi làm. Khoản tiền không quá lớn nên hai người cũng không nhắc nhiều. Nhưng càng gần Tết, anh Minh càng thấy trong lòng “vướng vướng”. Mỗi lần gặp bạn, anh lại nghĩ đến món nợ chưa trả.

Trước 28 Tết, anh quyết định mang tiền sang gửi lại, kèm một túi quà nhỏ. Người bạn cười xòa, bảo không gấp, nhưng vẫn vui vì anh Minh chủ động. Từ hôm đó, anh Minh cảm thấy nhẹ người hẳn. Trong bữa cơm tất niên, anh nói vui: “Năm mới rồi, không còn nợ ai đồng nào, thấy yên tâm hẳn”. Cảm giác ấy không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là sự thoải mái trong lòng.

Ở một trường hợp khác, chị Hạnh buôn bán nhỏ, còn nợ tiền hàng của mối quen. Dù có thể khất sang sau Tết, chị vẫn cố xoay xở trả đủ trước giao thừa. Nhờ vậy, sang năm mới chị nhập hàng tiếp cũng thuận lợi, mối làm ăn tin tưởng hơn.

Những ví dụ như vậy cho thấy, trả nợ cuối năm không chỉ mang ý nghĩa tâm linh hay quan niệm truyền thống, mà còn là cách giữ chữ tín, giải tỏa tâm lý và mở đầu năm mới trong trạng thái nhẹ nhõm, sẵn sàng cho những cơ hội mới.

Không trả hết nợ lớn trước Tết thì nên làm gì?

Trong đời sống hiện đại, việc còn các khoản nợ lớn trước Tết là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, theo các bài viết trên People Daily, phong tục này ngày nay được nhìn nhận linh hoạt hơn. Điều quan trọng không nằm ở việc có còn nợ hay không, mà ở thái độ và cách ứng xử với khoản nợ đó.

People Daily cho biết, nếu chưa thể thanh toán toàn bộ, người vay nên chủ động trao đổi với chủ nợ trước khi sang năm mới, nói rõ tình hình tài chính và thể hiện thiện chí giải quyết. Việc im lặng hoặc né tránh vào thời điểm giáp Tết mới là điều bị xem là không nên, bởi dễ gây mâu thuẫn và mất lòng tin.

Một số bài viết đời sống trên The Paper cũng ghi nhận, nhiều người chọn cách trả trước một phần nợ vào cuối năm, coi đó như bước khởi đầu tích cực cho năm mới. Song song với đó là việc thống nhất kế hoạch trả nợ rõ ràng cho năm sau, chia nhỏ khoản tiền và hẹn mốc thời gian cụ thể. Cách làm này giúp cả hai bên tránh áp lực tâm lý và giữ được sự minh bạch trong quan hệ tiền bạc.

Ở chiều ngược lại, trong quan niệm truyền thống, chủ nợ cũng thường hạn chế thúc ép gay gắt vào những ngày cận Tết. Theo các phân tích của Sohu, việc giữ hòa khí cuối năm được coi là yếu tố quan trọng để cả hai bên cùng bước sang năm mới thuận lợi hơn.

Tóm lại, ý nghĩa sâu xa của việc sắp xếp nợ nần trước Tết không nằm ở con số cụ thể, mà ở cảm giác khép lại những vướng mắc cũ. Khi mọi khoản vay mượn được nói rõ, có kế hoạch xử lý, người trong cuộc sẽ bước sang năm mới với tâm thế chủ động và nhẹ lòng hơn.

Chúng ta sắp bước sang một năm mới với những hy vọng mới về những điều tốt đẹp sẽ đến, chúc mọi người sẽ hết nợ, làm ăn phát đạt và luôn mạnh khỏe bên gia đình thân yêu!