3 nghi phạm người Trung Quốc đột nhập nhà dân, lấy trộm nhiều tiền, vàng

Ngày 6/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng thông tin, Công an phường Hồng Bàng nhận được đơn trình báo của ông P.T.Đ (SN 1968 sống tại khu đô thị thuộc phường Hồng Bàng, Hải Phòng về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập, phá cửa, lấy trộm nhiều tài sản gồm tiền, vàng, ngoại tệ trong két sắt.

Hiện trường vụ án

Công an phường Hồng Bàng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết quan trọng, đồng thời chia nhiều mũi trinh sát, thu thập thông tin, hướng di chuyển của các đối tượng để khẩn trương phá án.

Với tinh thần quyết liệt, áp dụng hiệu quả đồng thời các biện pháp nghiệp vụ, chỉ đến ngày 27/1/2026, Cơ quan điều tra đã xác định được 3 đối tượng LI GUANGYUAN, BAI XIANZENG và SONG SHIYONG thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên đều là người có quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Dự đoán trước việc các đối tượng sẽ sớm xuất cảnh, mang theo tài sản trộm cắp được về nước, Công an thành phố Hải Phòng đã đề nghị các đồn biên phòng cửa khẩu Trung Quốc tạm hoãn xuất cảnh đối với các đối tượng trên, đồng thời bố trí lực lượng tại khu vực này để phối hợp vây bắt.

Chiều ngày 27/1, khi các đối tượng trên chuẩn bị xuất cảnh về nước đã bị bắt giữ, thu giữ trong người nhiều tiền, vàng và ngoại tệ và di lý về Công an thành phố Hải Phòng điều tra theo thẩm quyền.

Thời gian gần đây, các đối tượng phạm tội thường có xu hướng nhắm đến các khu đô thị lớn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nơi có hệ thống an ninh tốt nên người dân dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, tạo điều kiện cho tội phạm phát sinh. Vụ án này cũng là hồi chuông cảnh báo quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản khi Tết Nguyên đán đang cận kề.