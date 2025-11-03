Khẩn trương ứng phó nguy cơ tràn dầu tại Dung Quất

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung nhận định, nguy cơ tràn dầu là rất lớn do tình trạng thời tiết xấu và lượng nhiên liệu còn trên tàu sự cố.

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu thuộc Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Quốc gia có văn bản yêu cầu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi chuyển dầu ra khỏi tàu biển Star Beuno hiện gặp sự cố tại vùng biển Dung Quất.

Trước đó, từ ngày 26/10/2025, Tàu chở hàng Star Bueno, quốc tịch Liberia, đã gặp sự cố mắc cạn tại vùng biển Dung Quất trong điều kiện thời tiết xấu.

Tàu có tổng dung tích 93.186 GT, trọng tải 178.978 DWT, chở theo 174.790 tấn quặng sắt và 22 thuyền viên. Sau nhiều nỗ lực hỗ trợ không thành của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, tàu đã tự thoát cạn vào ngày 29/10 và neo an toàn tại vị trí mới.

Hiện tàu Star Bueno đã thoát cạn, nhưng bị nước tràn vào khoang, có nguy cơ tràn dầu khi thời tiết diễn biến xấu.

Sau khi khảo sát đáy tàu, các đơn vị chức năng phát hiện nước đã xâm nhập vào các khoang hàng số 5, 1 và 7. Chủ tàu đã triển khai máy bơm di động để xử lý tình trạng này. Đồng thời, các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng phương án cứu hộ nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Trước nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung đã khảo sát hiện trường và xác nhận lượng nhiên liệu trên tàu gồm khoảng 163 m³ dầu DO và 2.066 m³ dầu FO.

Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của cơn bão số 13, Trung tâm đề nghị triển khai các biện pháp chuyển dầu ra khỏi tàu ngay từ đầu và duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 để sẵn sàng ứng phó nếu sự cố tràn dầu xảy ra.

Khảo sát hiện trường, đánh giá sự cố trên tàu.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã tổ chức họp trực tuyến với các bên liên quan, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng và đơn vị cứu hộ nhanh chóng hoàn thiện phương án cứu hộ, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán thuyền viên trong tình huống khẩn cấp.

Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất cũng được yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận tàu và hàng hóa để giảm thiểu thiệt hại. Hiện tại, tàu Star Bueno đang neo an toàn, không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực cảng Dung Quất.

Các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi sát tình hình và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn hàng hải và môi trường biển.