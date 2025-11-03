Hà Nội

Xã hội

Khẩn trương ứng phó nguy cơ tràn dầu tại Dung Quất

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung nhận định, nguy cơ tràn dầu là rất lớn do tình trạng thời tiết xấu và lượng nhiên liệu còn trên tàu sự cố.

Tuệ Minh

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu thuộc Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Quốc gia có văn bản yêu cầu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi chuyển dầu ra khỏi tàu biển Star Beuno hiện gặp sự cố tại vùng biển Dung Quất.

Trước đó, từ ngày 26/10/2025, Tàu chở hàng Star Bueno, quốc tịch Liberia, đã gặp sự cố mắc cạn tại vùng biển Dung Quất trong điều kiện thời tiết xấu.

Tàu có tổng dung tích 93.186 GT, trọng tải 178.978 DWT, chở theo 174.790 tấn quặng sắt và 22 thuyền viên. Sau nhiều nỗ lực hỗ trợ không thành của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, tàu đã tự thoát cạn vào ngày 29/10 và neo an toàn tại vị trí mới.

z7183719902730-5336d92f6f22890a691090374752f09f.jpg
Hiện tàu Star Bueno đã thoát cạn, nhưng bị nước tràn vào khoang, có nguy cơ tràn dầu khi thời tiết diễn biến xấu.

Sau khi khảo sát đáy tàu, các đơn vị chức năng phát hiện nước đã xâm nhập vào các khoang hàng số 5, 1 và 7. Chủ tàu đã triển khai máy bơm di động để xử lý tình trạng này. Đồng thời, các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng phương án cứu hộ nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Trước nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung đã khảo sát hiện trường và xác nhận lượng nhiên liệu trên tàu gồm khoảng 163 m³ dầu DO và 2.066 m³ dầu FO.

Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của cơn bão số 13, Trung tâm đề nghị triển khai các biện pháp chuyển dầu ra khỏi tàu ngay từ đầu và duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 để sẵn sàng ứng phó nếu sự cố tràn dầu xảy ra.

z7183719820854-21fc90db13d605920fd8ebe77cfd3308.jpg
Khảo sát hiện trường, đánh giá sự cố trên tàu.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã tổ chức họp trực tuyến với các bên liên quan, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng và đơn vị cứu hộ nhanh chóng hoàn thiện phương án cứu hộ, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán thuyền viên trong tình huống khẩn cấp.

Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất cũng được yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận tàu và hàng hóa để giảm thiểu thiệt hại. Hiện tại, tàu Star Bueno đang neo an toàn, không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực cảng Dung Quất.

Các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi sát tình hình và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn hàng hải và môi trường biển.

Các cấp sự cố tràn dầu và ứng phó sự cố tràn dầu:

Theo các quy định pháp luật hiện hành, mức độ sự cố tràn dầu được phân thành 3 cấp độ từ nhỏ, trung bình đến lớn.

Trong đó, khi khối lượng dầu tràn từ 500 tấn trở lên được xem là sự cố cấp 3 cao nhất.

Tương ứng mức độ sự cố tràn dầu, việc tổ chức, thực hiện ứng phó được tiến hành ở 3 cấp độ gồm cấp cơ sở, khu vực và cấp quốc gia.

#Ứng phó sự cố tràn dầu #Nguy cơ ô nhiễm môi trường biển #Tình hình tàu Star Bueno #Biện pháp phòng ngừa tràn dầu #Quy trình xử lý sự cố hàng hải #Ảnh hưởng bão số 13 đến hoạt động hàng hải

Bài liên quan

Xã hội

Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng bị chìm trên vùng biển TP Huế

Lực lượng chức năng đang tiến hành xác định vị trí tàu chìm, đánh giá hiện trường và triển khai các phương án trục vớt, phòng ngừa sự cố tràn dầu.

Ngày 27/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế xác nhận, lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị liên quan cứu hộ thành công 8 thuyền viên trên tàu hàng Thái Hà 8888 bị chìm ngoài khơi, cách hòn Sơn Chà khoảng 2km.

Trước đó, vào khoảng 00h54 ngày 27/10, trực ban tác chiến của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II về việc tàu Thái Hà 8888 chìm ngoài khơi vùng biển giữa TP Huế và Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Xã hội

Diễn biến mới vụ 2 tàu cá bị sóng biển đánh chìm ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy thi thể thuyền viên thứ 4 trong vụ 2 tàu bị sóng đánh chìm làm 9 thuyền viên mất tích.

Ngày 2/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một thi thể ngư dân bị mất tích trôi dạt vào bờ biển.

Theo đó, vào lúc 2h30 ngày 2/10, Đồn Biên phòng Roòn nhận được tin báo có 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ (xã Hòa Trạch), cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Ròn khoảng 800m về phía Nam. Sau đó, đơn vị đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, thông báo cho chính quyền địa phương, Công an xã và các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

Xem chi tiết

Xã hội

Tàu hàng ở Nghệ An bị bão số 5 thổi trôi dạt trên biển Thanh Hóa

Lực lượng chức năng ứng cứu 19 thuyền viên trên tàu hàng ở Nghệ An bị sóng đánh, trôi dạt vào Thanh Hoá.

Ngày 26/8, thông tin từ bà Trần Thị Huệ - Chủ tịch UBND xã Tiên Trang (Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với lực lượng chức năng ứng cứu 19 thuyền viên trên tàu hàng ở Nghệ An bị sóng đánh, trôi dạt vào Thanh Hoá.

screenshot-20250826-095338-facebook.jpg
Do ảnh hưởng của bão số 5, tàu hàng ở Nghệ An bị sóng đánh, trôi dạt từ bờ biển Nam Định vào Thanh Hóa.
Xem chi tiết

