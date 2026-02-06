Số điện thoại Cục trưởng, Trưởng phòng CSGT các tỉnh để dân phản ánh tiêu cực

Nếu phát hiện các trường hợp cán bộ chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, người dân có thể phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng.

Đại diện Cục CSGT cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện các trường hợp cán bộ chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, người dân có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin như: Số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT hoặc Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố (ảnh dưới); fanpage Facebook Cục CSGT; ứng dụng VneTraffic.

"Chúng tôi tiếp nhận, xác minh, xử lý nghiêm, nếu đúng như phản ánh sẽ điều chuyển cán bộ khỏi lực lượng CSGT và tiến hành xử lý theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.