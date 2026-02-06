Hà Nội

Xã hội

Số điện thoại Cục trưởng, Trưởng phòng CSGT các tỉnh để dân phản ánh tiêu cực

Nếu phát hiện các trường hợp cán bộ chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, người dân có thể phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng.

Thiên Tuấn

Đại diện Cục CSGT cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện các trường hợp cán bộ chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, người dân có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin như: Số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT hoặc Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố (ảnh dưới); fanpage Facebook Cục CSGT; ứng dụng VneTraffic.

627154444-1367030348795075-434445898573032109-n.jpg

"Chúng tôi tiếp nhận, xác minh, xử lý nghiêm, nếu đúng như phản ánh sẽ điều chuyển cán bộ khỏi lực lượng CSGT và tiến hành xử lý theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Xã hội

Vụ Trung tá CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ, không có việc lái xe ô tô tử vong

Công an tỉnh Thái Nguyên bác bỏ thông tin lái xe ô tô tử vong trong vụ Trung tá CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ xảy ra tại tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong những ngày qua, có nhiều bài viết về sự hy sinh của đồng chí Cảnh sát giao thông Thái Nguyên. Nhiều người bày tỏ sự xót xa người chiến sỹ Công an đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhiều người nói rằng trong vụ tai nạn còn có một người dân tử vong nhưng không được sự quan tâm của cơ quan chức năng. Như vậy là thiên vị, không công bằng.

images-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tải thông tin xúc phạm CSGT ở Thái Nguyên

N.Đ.M, thường xuyên chia sẻ, đăng tải các bài viết có nội dung sai sự thật, kèm theo nội dung xuyên tạc, xúc phạm, hạ uy tín của lực lượng CSGT.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Vạn Xuân vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp có hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

van-xuan.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xã hội

Xử lý 2 người xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh trong vụ TNGT tại Thái Nguyên

Mạng xã hội xuất hiện một số bình luận mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng CAND.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng 4/2 tại Thái Nguyên khiến 2 người thương vong, trong đó có một chiến sĩ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã xử lý 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải bình luận xúc phạm, thiếu chuẩn mực liên quan đến vụ cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

2 người bị công an làm việc gồm N.T.A. (38 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Thái Nguyên Hunter”, và T.H.S. (72 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Triệu Sơn”.

