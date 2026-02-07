Tai nạn đường sắt ở Lâm Đồng khiến một nhân viên tuần tra tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 0h40 ngày 7/2, khi tàu SE2 đi qua xã Tân Lập, va chạm với nhân viên tuần tra đang làm nhiệm vụ.

Sáng 7/2, ông Nguyễn Đắc Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến một nhân viên tuần tra đường sắt tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h40 ngày 7/2, tại lý trình Km1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập, tàu khách SE2 lưu thông theo hướng Nam – Bắc đã xảy ra va chạm với người đang làm nhiệm vụ tuần tra đường sắt.

Công an xã Tân Lập phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Phong (SN 1991), trú tại thôn Tân Quang, xã Tân Lập, là nhân viên tuần tra đường sắt thuộc Cung đường Sông Phan, Công ty Đường sắt Sài Gòn. Cú va chạm khiến ông Phong tử vong tại chỗ.

Người điều khiển tàu SE2 là ông Lê Hồng Thái (SN 1993), trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Lập đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân (Phòng PC08, Công an tỉnh Lâm Đồng) tổ chức bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo các đơn vị nghiệp vụ liên quan để xử lý theo quy định.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an và ngành đường sắt triển khai các biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn hiện trường và hỗ trợ gia đình nạn nhân.