Xã hội

Tái thả nhiều động vật quý hiếm về lại tự nhiên ở Hà Tĩnh

Trước khi tái thả về tự nhiên, toàn bộ cá thể động vật đã trải qua quy trình chăm sóc tổng thể nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo khả năng thích nghi và sinh tồn...

Hạo Nhiên

Ngày 6/2, thông tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam tái thả 32 cá thể động vật hoang dã.

Trong đợt tái thả lần này, có 17 cá thể động vật hoang dã được chuyển giao từ Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), bao gồm 12 cá thể tê tê Java và 5 cá thể rái cá vuốt bé.

image.jpg
Lực lượng chức năng tái thả động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Bên cạnh đó, 15 cá thể động vật hoang dã đang được chăm sóc, cứu hộ tại Vườn quốc gia Vũ Quang cũng được đưa trở lại môi trường tự nhiên, gồm: 4 cá thể khỉ đuôi lợn, 5 cá thể khỉ vàng, 4 cá thể trăn đất và 2 cá thể tê tê Java.

Trước khi tái thả, toàn bộ cá thể động vật đã trải qua quy trình chăm sóc tổng thể nghiêm ngặt, bao gồm: kiểm dịch, điều trị thú y, phục hồi thể trạng và rèn luyện tập tính sinh tồn trong điều kiện bán hoang dã. Quy trình này nhằm đảm bảo động vật có đủ khả năng thích nghi và sinh tồn khi quay trở lại môi trường tự nhiên.

>>> Mời độc giả xem thêm video cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

