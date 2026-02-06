Hà Nội

Xã hội

Camera hành trình 'soi' thời khắc xe quá tải gây tai nạn

Chiếc xe chở hàng vượt chiều cao hơn 1m trong quá trình di chuyển đã gây tai nạn cho người đi đường. Diễn biến vụ việc được camera ghi nhận.

Xuân Danh

Ngày 6/2, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.P. (38 tuổi) về các hành vi: chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải và làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ gây mất an toàn giao thông.

1.jpg
Chiếc xe chở hàng cao hơn 1m so với quy định bị camera hành trình ghi nhận nguy cơ gây tai nạn...
img-9678.jpg
...và ngay sau đó khối hàng từ trên cao chiếc xe tải đã rơi trúng người đi đường.

Trước đó, Đội CSGT Phú Lâm tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua video ghi nhận hình ảnh một xe tải chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi lưu thông trên tuyến đường Hồ Học Lãm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra của Đội CSGT Phú Lâm đã nhanh chóng đến hiện trường để xác minh.

2.jpg
Xe tải chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép, vượt hơn 1m so với thành xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe tải BKS: 54V… do tài xế N.T.P. điều khiển đã chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép (vượt hơn 1m so với thành xe), gây mất an toàn trong quá trình tham gia giao thông. Ngoài ra, trong khi di chuyển, phương tiện trên đã làm rơi một bao hàng xuống đường, khiến một người điều khiển xe mô tô bị thương nhẹ.

Đội CSGT Phú Lâm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P về các hành vi: chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải và làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ gây mất an toàn giao thông. Tổng mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện là 5,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe theo quy định. Đồng thời, chủ phương tiện cũng bị xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng.

Video clip được camera hành trình ghi nhận thời khắc bao hàng từ xe tải rơi xuống trúng người đi đường.
