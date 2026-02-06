Vụ Trung tá CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ, không có việc lái xe ô tô tử vong

Ngày 6/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong những ngày qua, có nhiều bài viết về sự hy sinh của đồng chí Cảnh sát giao thông Thái Nguyên. Nhiều người bày tỏ sự xót xa người chiến sỹ Công an đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhiều người nói rằng trong vụ tai nạn còn có một người dân tử vong nhưng không được sự quan tâm của cơ quan chức năng. Như vậy là thiên vị, không công bằng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin về nội dung vụ việc như sau: Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thái Nguyên về cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hồi 11 giờ 35 phút ngày 4/2/2026, tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B (thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông làm tổ trưởng đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe ô tô biển kiểm soát 20C - 211.76 (do lái xe là Trần Đức Vũ, sinh năm 2003, thường trú tổ 34, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên điều khiển) đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người đồng chí Lao Hoàng Hải và lái xe ô tô biển kiểm soát 89C-088.36 là anh Đ.V.T, sinh năm 1975, trú tại phường Đông Hào, tỉnh Hưng Yên.

Lái xe Đ.V.T bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hậu quả làm đồng chí Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường. Lái xe Đ.V.T bị thương, đã được các đồng chí Cảnh sát giao thông trong Tổ tuần tra kiểm soát và Nhân dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sau đó được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Như vậy, không có việc anh Đ.V.T tử vong như một số thông tin đã đăng tải trên mạng. Qua đây cũng đề nghị cộng đồng mạng chia sẻ thông tin chính xác để người dân được hiểu đúng về sự việc./.

