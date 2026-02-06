Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Hài cốt liệt sĩ được Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm thấy tại khu vực vườn nhà ông Phan Văn An, thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.

Hạo Nhiên

Ngày 6/2, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, qua nắm thông tin, khảo sát địa bàn và triển khai lực lượng tìm kiếm, ngày 22/1, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tìm thấy 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà ông Phan Văn An, thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.

tim-kiem-hai-cot-liet-sysu-doan-968jpg-1769229513972.jpg
Khu vực hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, các phần xương đã bị phân hủy, vỡ vụn. Di vật kèm theo gồm 1 đuôi đạn cối 81mm, vỏ đạn 12,7mm, dép cao su cùng tăng, võng của bộ đội…

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sau lễ truy điệu, hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Đồng Nai)
#Hài cốt liệt sĩ #truy điệu #an táng #Quân khu 4 #Quảng Trị

Bài liên quan

Xã hội

Xác định danh tính 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Quảng Trị

Sau khi xác định danh tính, 2 hài cốt liệt sĩ đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cùng người thân đưa về quê nhà an táng.

Ngày 5/2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh đưa 2 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình sau khi xác minh được danh tính.

Theo đó, 2 hài cốt được xác định danh tính, thân nhân gồm liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận (nguyên quán xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cũ) và liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc (nguyên quán xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cũ).

Xem chi tiết

Xã hội

Xúc động lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, kèm theo một số di vật như tăng, dù, cúc áo, ống thủy tinh, bút viết, dây thông tin, vỏ đạn AK…

Ngày 29/1, tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện, cất bốc tại thôn Tà Rùng và Xa Re, xã Khe Sanh.

gen-h-z7478786080103-c4dffe7f549e25d926c13e96dbc049a6.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng người dân đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an táng.
Xem chi tiết

Xã hội

Liên tiếp phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu 0,8 đến 1m, bọc trong lớp vải dù, kèm theo các di vật, như: mũ cối, giày, thắt lưng, võng, bút máy…

Ngày 16/01, thông tin từ Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 2 đến 15/01, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 04 hài cốt liệt sĩ.

z7433402574553-4971941e32ed3611f440fba01b5162131.jpg
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới