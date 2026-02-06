Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Hài cốt liệt sĩ được Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm thấy tại khu vực vườn nhà ông Phan Văn An, thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 6/2, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, qua nắm thông tin, khảo sát địa bàn và triển khai lực lượng tìm kiếm, ngày 22/1, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tìm thấy 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà ông Phan Văn An, thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.

Khu vực hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, các phần xương đã bị phân hủy, vỡ vụn. Di vật kèm theo gồm 1 đuôi đạn cối 81mm, vỏ đạn 12,7mm, dép cao su cùng tăng, võng của bộ đội…

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sau lễ truy điệu, hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.

