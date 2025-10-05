Hà Nội

Xã hội

Người đàn ông tử vong khi tắm sông ở Hà Tĩnh

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông N.N.V (xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) cách hiện trường gặp nạn 500m.

Hạo Nhiên

Ngày 5/10, thông tin từ xã Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến một người đàn ông tử vong.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 4/10, ông N.N.V. đi tắm sông Rào Nổ. Đến chiều, không thấy ông V. về nhà nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

image.jpg
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Đến 6h30 ngày 5/10, lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể ông N.N.V. cách chỗ nạn nhân tắm chừng 500m.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

