Người đàn ông lao xuống dòng lũ dữ cứu học sinh bị nước cuốn trôi

Không ngại nguy hiểm, người đàn ông ở xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) đã lao xuống dòng lũ dữ để cứu 1 học sinh đang bị nước cuốn đi.

Ngày 2/10, một lãnh đạo UBND xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một học sinh lớp 7 trên địa bàn vừa may mắn được cứu sống sau khi bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua đoạn đường ngập.

Trước đó, khoảng 7h ngày 01/10, em Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) đang đạp xe trên đường bị ngập tại thôn Am Thủy thì không may bị dòng nước lũ chảy xiết xô đẩy cả xe và người xuống nước.

Em Đoàn Trần Phi Long được đưa lên bờ an toàn.

Phát hiện sự việc, anh Trần Thế Anh, trú tại thôn Xuân Thủy (xã Kim Hoa) đã không ngại nguy hiểm lao xuống dòng nước dữ, kịp thời cứu em Long lên bờ an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Kim Hoa cho biết, chính quyền sẽ tổ chức tuyên dương cho anh Thế Anh vì hành động dũng cảm, kịp thời cứu người trong hoàn cảnh nguy hiểm.

