Công an Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt Telegram lừa đảo

Theo Công an Bắc Ninh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn qua Telegram.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Phần lớn các vụ việc đều bắt nguồn từ việc nạn nhân bị tấn công có chủ đích, bị chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Telegram, sau đó đối tượng dùng chính tài khoản đó để lừa người thân, bạn bè, đối tác của nạn nhân.

Điển hình, tháng 9/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của ông T. (phường Vũ Ninh) về việc bị lừa đảo qua Telegram.

Cụ thể, quá trình sử dụng ứng dụng này, ông nhận được tin nhắn có tên giống hệ thống Telegram, yêu cầu xác thực tài khoản qua đường link và nếu không sẽ bị khóa sau 24 giờ. Nghĩ đây là thông báo chính thức, ông T. làm theo hướng dẫn, không biết rằng đường link trên có chiếm mã độc. Khi truy cập, ông đã vô tình cấp quyền cho kẻ gian đăng nhập song song vào tài khoản của mình từ xa.

Trong nhiều ngày, đối tượng âm thầm theo dõi toàn bộ tin nhắn giữa ông T. và vợ, nắm được quy luật chuyển tiền thanh toán đơn hàng. Sau đó, kẻ gian sử dụng chính tài khoản của ông T. để tắt thông báo tin nhắn, cuộc gọi với vợ ông. Đồng thời nhắn tin yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp rồi xóa sạch nội dung trao đổi ở cả hai phía. Một tháng sau, khi kiểm tra sổ sách kinh doanh và phát hiện thiếu hụt, ông T. mới biết mình bị lừa.

Đại úy Nguyễn Xuân Nghĩa - Phó Đội trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Telegram cho phép đăng nhập một tài khoản trên nhiều thiết bị khác nhau, nhưng nhiều người dùng không nắm rõ tính năng này nên dễ bị lợi dụng. Khi phát hiện trong danh sách đăng nhập xuất hiện thiết bị lạ, hệ điều hành khác hoặc vị trí đăng nhập bất thường, người dùng cần hiểu rằng tài khoản đã bị truy cập trái phép. Khi đó, toàn bộ thông tin cá nhân, dữ liệu, hình ảnh trên thiết bị đều có nguy cơ bị lộ lọt và bị sử dụng vào mục đích phạm tội".

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mã kích hoạt hay mã đăng nhập của bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào cho người khác; chủ động kích hoạt xác thực hai lớp để tăng cường bảo mật. Người sử dụng cũng cần cảnh giác, không truy cập các đường link lạ hoặc cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc nhằm tránh nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Khi nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, kể cả từ người thân, bạn bè hay đối tác, người dân nên gọi điện trực tiếp để xác minh thông tin. Quá trình sử dụng tài khoản cần thường xuyên kiểm tra các phiên đăng nhập và khi phát hiện thiết bị lạ phải lập tức đăng xuất và thay đổi mật khẩu để bảo đảm an toàn.