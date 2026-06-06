Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump ký 'chỉ thị lịch sử' về AI trong an ninh quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một Bản ghi nhớ An ninh Quốc gia của Tổng thống về Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Hệ thống An ninh Quốc gia.

An An (Theo whitehouse.gov)

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump ngày 5/6 đã ký một chỉ thị mang tính lịch sử về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an ninh quốc gia.

Cụ thể, ông Trump đã ký một Bản ghi nhớ An ninh Quốc gia của Tổng thống về Trí tuệ Nhân tạo trong Hệ thống An ninh Quốc gia, thiết lập một khuôn khổ mới nhằm đưa các hệ thống AI tiên tiến, an toàn và đáng tin cậy nhất vào tay các lực lượng tác chiến và chuyên gia tình báo của Mỹ, đồng thời bảo đảm việc sử dụng chúng một cách có trách nhiệm.

ap26145645563415.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thông báo của Nhà Trắng nhấn mạnh, Bản ghi nhớ chỉ đạo toàn bộ hệ thống an ninh quốc gia đẩy nhanh việc áp dụng AI để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, lựa chọn các công nghệ thương mại và mã nguồn mở tốt nhất cho các nhiệm vụ thực tế, bảo đảm rằng hệ thống được triển khai có tính vững chắc, có thể định hướng, kiểm soát và duy trì trách nhiệm rõ ràng theo chuỗi chỉ huy được quy định trong Hiến pháp.

Bản ghi nhớ còn tăng cường năng lực an ninh quốc gia, chỉ đạo việc nhanh chóng tiếp nhận các mô hình AI tiên tiến nhất từ ​​nhiều nhà cung cấp, thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở điện toán thế hệ tiếp theo, có độ bảo mật cao để vận hành các hệ thống AI trong tương lai trên quy mô lớn, và củng cố nguồn nhân lực, bao gồm cả việc thành lập một Lực lượng Dự bị Chiến lược AI cho An ninh Quốc gia, gồm các chuyên gia hàng đầu ngoài Chính phủ.

Bản ghi nhớ cũng chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ ban hành yêu cầu cập nhật các chính sách liên quan đến hệ thống vũ khí tự động, đồng thời yêu cầu tiến hành các cuộc rà soát hàng năm đối với những hướng dẫn quan trọng trong toàn bộ lĩnh vực an ninh quốc gia nhằm theo kịp tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo.

"Bản ghi nhớ chỉ đạo các bộ và cơ quan phải đảm bảo rằng không một tổ chức nào, dù là thương mại hay phi thương mại, được phép vô hiệu hóa, làm suy giảm hoặc sửa đổi hệ thống trí tuệ nhân tạo mà binh lính Mỹ đang sử dụng mà không có sự chấp thuận trước. Bản ghi nhớ cũng đề xuất các quan hệ đối tác mới với các công ty tư nhân sẵn sàng hợp tác để bảo vệ hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Mỹ trước các mối đe dọa toàn cầu", thông báo của Nhà Trắng cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc đua trí tuệ nhân tạo vật lý

Nguồn video: VTV
#Tổng thống Trump #Tổng thống Trump ký chỉ thị lịch sử về AI #Bản ghi nhớ An ninh Quốc gia của Tổng thống về Trí tuệ Nhân tạo #Trí tuệ Nhân tạo #AI

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói Israel cản trở cuộc đàm phán hòa bình với Iran

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đợt tấn công của Israel vào Lebanon đang cản trở cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

AP đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 3/6, Tổng thống Trump thừa nhận đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bày tỏ sự lo ngại rằng việc Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon đang cản trở cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng khẳng định rằng mối quan hệ của ông với Thủ tướng Netanyahu vẫn vững chắc và họ có sự kết nối.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định về thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp với các cố vấn tại Nhà Trắng nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định về thỏa thuận với Iran.

AP đưa tin, Tổng thống Trump đã họp với các cố vấn an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng hôm 29/5 nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định về việc liệu có tiến hành thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran và mở lại eo biển Hormuz hay không.

Trước cuộc họp, Tổng thống Trump nói ông đang tìm cách đưa ra “quyết định cuối cùng”. Một quan chức cấp cao trong chính quyền sau đó cho biết cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ đã kết thúc mà không có quyết định nào được đưa ra.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói không vội ký thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng ký kết thỏa thuận với Iran.

AP đưa tin, các quan chức khu vực ngày 24/5 nói rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran, theo đó sẽ chấm dứt cuộc chiến, eo biển Hormuz được mở lại và Iran từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao,...

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán đang "diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng", mối quan hệ với Iran đang trở nên "chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều". Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng chốt thỏa thuận với Iran.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới