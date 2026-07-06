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Xã hội

Ngày 6/7, miền Bắc mưa to cục bộ, Hà Nội tăng lên 33 độ

Dự báo thời tiết ngày 6/7/2026, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ. Trung Bộ nắng nóng cục bộ. 

Theo Bảo Anh/Vietnamnet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 Maysak đã tan và không còn ảnh hưởng đến Việt Nam.

Ngày và đêm nay (6/7), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

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Miền Bắc còn mưa giông, cục bộ mưa to. Ảnh: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6-7/7, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ nhận định, có mưa giông vài nơi, chủ yếu về chiều tối và đêm; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 8-11/7, thành phố mưa giông rải rác, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ. Sau thời gian này, Hà Nội có khả năng bước vào đợt nắng nóng nhiều ngày.

Ngoài ra, khu vực Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ và TPHCM, do gió mùa Tây Nam suy yếu nên mưa giông giảm cả về diện và cường độ. Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối, trong khi ban ngày có nắng gián đoạn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 6/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 34 độ.

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