Lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán, Huấn Hoa Hồng khai gì?

Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) khai nhận và nói rằng: “Có những cái mình gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm và xin được khắc phục hậu quả hoàn toàn".

Ngày 15/8, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 4 bị can khác trong đó có Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Huấn Hoa Hồng khi nghe đọc lệnh bắt.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) khai nhận hành vi và nói rằng: “Có những cái mình gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm và xin được khắc phục hậu quả hoàn toàn. Tất cả những việc mình làm sai mình cũng không nghĩ hậu quả xảy ra nặng như thế”, Huấn Hoa Hồng khai.

Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng, bán hàng online...

Huấn Hoa Hồng thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng.... Từ đó, làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Đáng chú ý, cơ quan công an cáo buộc Huấn chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân, tổng hơn 3 tỷ đồng. Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán. Việc này gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước. Bùi Xuân Huấn còn huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) quê ở xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai nhưng chủ yếu sinh sống ở Hà Nội. Huấn Hoa Hồng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội qua các video livestream bán hàng, làm từ thiện, cũng như những ồn ào khoe tiền, vàng và có những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook của Huấn Hoa Hồng hiện có hơn 3,7 triệu người theo dõi, tài khoản TikTok có đến 5,9 triệu lượt theo dõi.

Huấn Hoa Hồng cũng được biết đến là một giang hồ mạng, không chỉ từng xuất hiện cùng các "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Quang "Ramboo"...mà còn bởi những vụ việc ồn ào, từng gây xôn xao dư luận. Huấn Hoa Hồng hai lần bị phát hiện dương tính với ma túy vào năm 2019, 2020 và từng bị xử phạt hành chính nhiều lần do có những hành vi vi phạm khác nhau.

Sau những ồn ào trên, Huấn Hoa Hồng tiếp tục xuất hiện như một “tổng tài” với hình ảnh về cuộc sống xa hoa, xe sang đắt tiền, căn nhà tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, căn biệt thự tại khu đô thị Dương Nội…Thời gian qua, Huấn cũng thường đăng tải video giới thiệu khu vườn với nhiều cây cảnh có giá trị cao. Gần đây, Huấn cùng vợ thường xuyên livestream bán hàng trong đó có các dòng nước hoa giá rẻ và các sản phẩm sinh lý…Mới đây nhất Huấn vướng vào ồn ào liên quan Vua quạt xung quanh chuyện từ thiện.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền có Đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an, địa chỉ: Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ, số điện thoại: 0896.539.020).

Các bị can Hoàng Ngọc Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara); Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc, Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn), chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan; triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền có Đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. (Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ, số điện thoại: 0896.539.020).

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