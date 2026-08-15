Gia Lai lập 4 tổ kiểm tra phòng chống thiên tai tại địa bàn xung yếu của tỉnh

Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, tỉnh Gia Lai đã thành lập 4 tổ kiểm tra tại các địa bàn có nguy cơ cao nhằm nâng cao khả năng ứng phó.

Theo Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 14/8/2026, 4 tổ kiểm tra do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Y tế làm tổ trưởng.

Các tổ sẽ kiểm tra tại nhiều xã, phường thuộc các khu vực là Tuy Phước, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Ia Pa, Phù Mỹ, Phù Cát, Krông Pa, An Nhơn, An Lão, Vân Canh, Ayun Pa, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phú Thiện (cũ).

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai vận chuyển hàng thiết yếu hỗ trợ người dân trong bão lũ năm 2025. Ảnh: Trần Hoàn

Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai có địa bàn rộng, địa hình đa dạng, việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán dân tại chỗ được xem là yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Việc thành lập các tổ nhằm rà soát khả năng ứng phó, nhất là phương án sơ tán dân và bảo đảm lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Điểm đáng chú ý trong đợt kiểm tra lần này là yêu cầu đánh giá thực chất năng lực ứng phó tại cơ sở, thay vì chỉ rà soát hồ sơ, phương án. Các địa phương phải chủ động nhận diện khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, giao thông chia cắt; lập danh sách hộ dân cần sơ tán và xác định cụ thể tuyến đường, phương tiện, lực lượng hỗ trợ cũng như nơi tập kết an toàn.

Tại những khu vực thường xuyên bị cô lập khi mưa lũ, đoàn kiểm tra sẽ rà soát khả năng triển khai lực lượng ngay từ những giờ đầu, trong đó có chốt trực, phương tiện cứu hộ cơ động, áo phao, phao tròn, dây cứu sinh và các trang thiết bị cần thiết. Khả năng bảo đảm hậu cần trong trường hợp địa bàn bị chia cắt dài ngày cũng được đặt ra.

Ngoài phương án ứng phó bão, mưa lũ, các tổ kiểm tra sẽ chú trọng những kịch bản có tính liên hoàn như bão chồng lũ, lũ chồng lũ, mưa lớn gây sạt lở, sự cố hồ đập, mất điện, mất thông tin liên lạc và nhiều địa bàn cùng lúc cần cứu hộ, chi viện.

An toàn các công trình thiết yếu như hồ chứa, đập, đê, kè, công trình thủy lợi, giao thông, điện, viễn thông, trường học và cơ sở y tế. Tại khu vực ven biển, các tổ kiểm tra phương án bảo đảm an toàn tàu thuyền; ở những nơi có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, cháy rừng, khả năng ứng phó với các tình huống này cũng được rà soát.

UBND các xã, phường thuộc diện kiểm tra phải hoàn thành việc chuẩn bị, báo cáo trước ngày 30/8. Các tổ kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 10/9. Kết quả được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 20/9.

Nếu phát hiện địa phương chủ quan, lơ là, triển khai phương án không nghiêm túc hoặc chậm khắc phục nguy cơ mất an toàn, các tổ kiểm tra sẽ đề xuất UBND tỉnh chấn chỉnh, phê bình; trường hợp cần thiết sẽ xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan.