Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Đến 7 giờ sáng 5-7, bão số 1 (Maysak) đã suy yếu và di chuyển lên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã duy trì 100% quân số trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Tàu bị lật tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

Các địa phương đã tổ chức di dời 72 hộ dân với 215 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm soát, không để người dân ra biển, xuống các khu vực nuôi trồng thủy sản trong thời gian ảnh hưởng của bão.

Theo thống kê ban đầu, bão số 1 không gây thiệt hại về người. Về tài sản, có 65 nhà bị tốc mái; 1.470 cây xanh gãy đổ; 16 cột điện bị đổ; khoảng 1.100 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 4 tàu bị trôi dạt, 2 tàu mắc cạn; 3 ô tô bị hư hỏng; nhiều khu vực tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 bị mất điện.

Các lực lượng của phường Móng Cái 2 giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 1.

Các lực lượng của phường Móng Cái 3 giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Lực lượng vũ trang xã Quảng Đức giúp nhân dân khắc phục hậu quả cây gãy đổ sau bão.

403 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng bộ đội thường trực, Bộ đội Biên phòng, Công an và dân quân tự vệ, cùng với 10 xe ô tô, 3 tàu và 6 xuồng đã tham gia khắc phục hậu quả ngay sau khi bão suy yếu. Các lực lượng tập trung hỗ trợ địa phương thu dọn cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông thông suốt, khôi phục hệ thống điện, ổn định đời sống nhân dân; đồng thời duy trì liên lạc với 2 tàu mắc cạn, sẵn sàng tổ chức cứu hộ khi điều kiện thời tiết cho phép.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Quảng Tân giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, chuyển trọng tâm từ ứng phó gió mạnh sang phòng, chống mưa lớn, ngập úng và sạt lở đất; chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống.