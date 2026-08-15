Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy tàu cá tại Nghệ An thiêu rụi 5 phương tiện, thiệt hại hơn 6 tỷ đồng

Vụ hỏa hoạn sáng 15/8 tại xã Quỳnh Phú thiêu rụi 3 tàu cá, gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng, không có thiệt hại về người và đang được điều tra nguyên nhân.

Ngày 15/8, lãnh đạo xã Quỳnh Phú (tỉnh ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 3h10 sáng 15/8.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 3h10 sáng 15/8.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú, xảy ra vào khoảng 3h10 sáng nay (15/8) tại khu vực âu tàu thôn Tân An (xã Quỳnh Phú). Thời điểm xảy ra cháy, nhiều tàu cá đang neo đậu san sát nhau.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, do các tàu cá neo đậu gần nhau, trên tàu có dầu diesel và nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Đơn vị chức năng được huy động đến dập lửa cứu tàu.
Đơn vị chức năng được huy động đến dập lửa cứu tàu.

Đơn vị chức năng đã huy động gần 80 cán bộ, chiến sĩ từ Ban chỉ huy quân sự, công an xã Quỳnh Phú, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Cảnh sát PCCC & CNCH cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 2 xe quân sự đến cứu hỏa.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng. Trong đó có 3 tàu cá bị vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn gây thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng, 2 tàu cá bị cháy phần cabin tàu và nhiều thiết bị thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Theo Ngọc Tú/ Tiền Phong
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/5-tau-ca-bat-ngo-boc-chay-khi-dang-neo-o-au-thuyen-post1868081.tpo
#tàu cá #cháy #Nghệ An #thiệt hại #hỏa hoạn #âu thuyền

Bài liên quan

Xã hội

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Một căn hộ tại tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều cư dân hốt hoảng tháo chạy.

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa dập tắt đám tại căn hộ tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An).

Lực lượng PCCC và CNCH có mặt kịp thời triển khai các biện pháp chữa cháy.
Lực lượng PCCC và CNCH có mặt kịp thời triển khai các biện pháp chữa cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Thanh Hóa: Xuyên đêm dập tắt đám cháy tại khu Công nghiệp Tây Bắc Ga

Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam (Thanh Hóa), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vào khoảng 3h ngày 14/7, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn hỏa hoạn tại khu vực nhà kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam (Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

Nhà kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam chứa một khối lượng lớn nguyên vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói đen đặc kèm khí độc bao trùm toàn bộ khu vực, đe dọa trực tiếp đến các nhà xưởng liền kề.

Xem chi tiết

Xã hội

Cháy lớn tại cảng cá Tam Quan, nhiều tàu lớn và ngư cụ bị thiêu rụi

Một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực cảng cá Tam Quan thuộc phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) khiến nhiều tàu cá đang neo đậu bốc cháy dữ dội vào tối 9/7.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 20h10 tối 9/7. Một tàu cá neo đậu tại cảng cá Tam Quan bất ngờ bốc cháy, kèm theo nhiều tiếng nổ. Chiếc tàu khi đang bị cháy đã bị đứt dây neo, gặp lúc gió lớn trôi và va vào khu vực bến neo đậu trước Công ty CP Thủy sản Hoài Nhơn khiến lửa lan sang nhiều tàu cá khác đang neo đậu tại đây.

c2.jpg
Nhiều tàu cá đang neo đậu tại cảng Tam Quan bốc cháy trong đêm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới