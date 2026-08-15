Cháy tàu cá tại Nghệ An thiêu rụi 5 phương tiện, thiệt hại hơn 6 tỷ đồng

Vụ hỏa hoạn sáng 15/8 tại xã Quỳnh Phú thiêu rụi 3 tàu cá, gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng, không có thiệt hại về người và đang được điều tra nguyên nhân.

Ngày 15/8, lãnh đạo xã Quỳnh Phú (tỉnh ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 3h10 sáng 15/8.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú, xảy ra vào khoảng 3h10 sáng nay (15/8) tại khu vực âu tàu thôn Tân An (xã Quỳnh Phú). Thời điểm xảy ra cháy, nhiều tàu cá đang neo đậu san sát nhau.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, do các tàu cá neo đậu gần nhau, trên tàu có dầu diesel và nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Đơn vị chức năng được huy động đến dập lửa cứu tàu.

Đơn vị chức năng đã huy động gần 80 cán bộ, chiến sĩ từ Ban chỉ huy quân sự, công an xã Quỳnh Phú, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Cảnh sát PCCC & CNCH cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 2 xe quân sự đến cứu hỏa.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng. Trong đó có 3 tàu cá bị vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn gây thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng, 2 tàu cá bị cháy phần cabin tàu và nhiều thiết bị thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.