Bộ GD&ĐT tổ chức lễ khai giảng chung toàn quốc năm 2026

Toàn quốc khai giảng năm học mới 2026-2027 ngày 5/9, khánh thành trường nội trú biên giới, tạo không khí vui tươi, ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Ngày 14/8, Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 1710-KH/BGDĐT về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Kế hoạch nêu rõ, mục đích tổ chức thống nhất, đồng loạt Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.

Đồng thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Tất cả các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt khai giảng năm học mới 2026-2027 vào ngày 5/9.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ chức buổi lễ trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế; bảo đảm nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa giáo dục, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với học sinh, nhà giáo và xã hội...

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức đồng loạt vào sáng giờ 5/9/2026.

Trong đó, Lễ khánh thành diễn ra từ 7h30 phút đến 8h00; chương trình Lễ khai giảng chung toàn quốc từ 8h đến 8h45. Sau 8h45, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị.

Tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành: tổ chức nghi thức khánh thành, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng (kết nối trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm với các điểm cầu khánh thành tại địa phương).

Chương trình dự kiến gồm các nội dung: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ GD&ĐT (tại điểm cầu trung tâm); phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (tại điểm cầu trung tâm); thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao, đưa công trình vào sử dụng; kết thúc chương trình Lễ khánh thành; chuẩn bị tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc.

Tại các cơ sở giáo dục khác: tổ chức đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, ổn định tổ chức và các hoạt động phù hợp với đặc điểm cấp học, điều kiện thực tế; chuẩn bị tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc.

Chương trình Lễ khai giảng chung toàn quốc dự kiến gồm các nội dung: Chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ GD&ĐT; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027; kết thúc chương trình chung.

Sau chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động phù hợp với học sinh, sinh viên theo kế hoạch của cơ sở giáo dục. Không kéo dài phần lễ; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, phù hợp tâm lý lứa tuổi, nhất là đối với trẻ mầm non và học sinh đầu cấp.

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai; dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì. Địa phương có các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, lựa chọn 1 trường để bố trí làm điểm cầu chính; các trường tổ chức khánh thành còn lại kết nối với điểm cầu chính của địa phương.

Ngoài các điểm cầu chính của địa phương, Bộ GD&ĐT lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để bố trí thêm các điểm cầu tham gia chương trình.

Các cơ sở giáo dục còn lại tổ chức tham dự chương trình chung thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi trên kênh VTV1/VOV1; chủ động bố trí không gian, thiết bị, âm thanh phù hợp, bảo đảm an toàn cho người học.