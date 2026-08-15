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Xã hội

Đâm vào gác chắn đường sắt, cụ ông tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh), khiến 2 người thương vong.

Hạo Nhiên

Ngày 15/8, thông tin từ Công an xã Hương Đô (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 1 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 8h20’ ngày 14/8, ông Phan Văn H. (SN 1941) điều khiển xe máy mang BKS 38F3-79XX chở ông Phan Văn Đ. (SN 1949, cùng trú tại thôn Trần Phú, xã Hương Đô) lưu thông trên tỉnh lộ 553.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Khi đến khu vực Km389+300 tuyến đường sắt Bắc - Nam, xe máy xảy ra va chạm với gác chắn ngang đường sắt.

Vụ tai nạn khiến ông H. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Ông Đ. bị gãy xương đòn vai phải, được đưa đến Trung tâm Y tế Hương Khê điều trị.

Do vết thương quá nặng, đến khoảng 15h15’ cùng ngày (14/8), ông H. tử vong tại bệnh viện.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video người đàn ông bị xe tải tông tử vong khi băng qua đường ở Quảng Trị.
#Tai nạn #đường sắt #tử vong #Hà Tĩnh #tai nạn giao thông #gác chắn

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