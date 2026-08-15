Xe đầu kéo cháy dữ dội trên cao tốc, giao thông ùn kéo dài

Một xe đầu kéo bất ngờ phát hỏa trên cao tốc khiến cabin bị thiêu rụi, giao thông hướng về TP HCM ùn kéo dài gần 4km trong chiều 15/8.

Khoảng 15h, xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng Đồng Nai đi TP HCM. Khi qua nút giao quốc lộ 51 khoảng 3km (phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) tài xế phát hiện lửa bùng lên tại khu vực cabin nên lập tức đưa xe vào sát làn dừng khẩn cấp.

Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc kèm cột khói đen bốc cao

Phát hiện sự việc, một số công nhân đang thi công dự án mở rộng tuyến cao tốc nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, chỉ khoảng 10 phút sau đã bao trùm toàn bộ cabin, kèm cột khói đen bốc cao.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 15h45, đám cháy được khống chế.

Vụ việc không gây thương vong nhưng phần cabin xe đầu kéo bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung. Do phương tiện gặp nạn nằm trên tuyến huyết mạch, dòng xe hướng về TP HCM bị ùn ứ kéo dài khoảng 4km.

Lực lượng CSGT sau đó có mặt tại khu vực nút giao quốc lộ 51, tổ chức phân luồng, hướng dẫn một số phương tiện rời cao tốc để đi theo các tuyến đường khác, giảm áp lực giao thông.