Chuỗi giá trị "kinh tế xanh" bền vững của vùng đất đại ngàn

Tối ngày 15/8/2026, tại Quảng trường 10-3 đã rộn ràng tiếng cồng chiêng trong đêm khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Tối 15/8, Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk chính thức khai mạc tại Quảng trường 10/3 với sự tham dự của hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài nước.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, Đắk Lắk gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Đằng sau hương thơm của trái ngọt là câu chuyện về đất, người và một ngành hàng đang chuyển mình mạnh mẽ để bước ra thế giới.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khai mạc Lễ hội sầu riêng 2026.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, hơn một thế kỷ trước, sầu riêng tìm đến cao nguyên như một “người khách lạ”.

Những cây sầu riêng đầu tiên bén rễ trên đất đỏ bazan, trải qua những mùa mưa nắng, những lần thử nghiệm và cả thất bại. Rồi bằng sự kiên trì của người trồng, đồng hành của khoa học và doanh nghiệp, loại cây từng chỉ hiện diện trong những khu vườn gia đình dần trở thành một ngành hàng quan trọng của Đắk Lắk.

Đại biểu dự khai mạc Lễ hội sầu riêng 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, đến năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000ha sầu riêng, sản lượng niên vụ dự kiến gần 500.000 tấn; có 280 mã số vùng trồng, với diện tích khoảng 7.500ha và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu.

Riêng năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Dù vậy, ông Huy khẳng định, địa phương sẽ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sản lượng nông nghiệp sang quản lý giá trị nông nghiệp để người dân, doanh nghiệp cùng hưởng lợi, góp phần tạo thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn người nông dân Đắk Lắk không chỉ bán một trái sầu riêng, mà bán chất lượng, sự an toàn, câu chuyện của vùng đất và uy tín của thương hiệu Đắk Lắk", ông Huy nói.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức vinh danh 2 Kỷ lục Việt Nam được xác lập tại Lễ hội, gồm “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”.

Theo kế hoạch, Lễ hội năm nay diễn ra từ 15/8 đến 2/9 với chuỗi hoạt động phong phú: diễn đàn kết nối sản xuất - tiêu thụ; không gian trưng bày chuyên ngành; ẩm thực với 102 món ăn từ sầu riêng; diễu hành khoảng 500 xe bán tải chở sầu riêng; đấu giá, giao dịch tại vườn; các tour trải nghiệm nhà vườn và show thực cảnh “Ký ức nhà dài”. Ban Tổ chức kỳ vọng thu hút khoảng 300.000 lượt du khách.

Đây là cơ hội để du khách trải nghiệm văn hóa bản địa, thưởng thức sầu riêng tại vườn. Sự kiện khẳng định vị thế nông sản Việt vươn tầm quốc tế, gắn kết kinh tế với bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Lễ hội không chỉ đơn thuần là nơi quảng bá nông sản, mà còn là cột mốc khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của "vua trái cây" Tây Nguyên trên bản đồ quốc tế

Một số hình ảnh tại Lễ Khai Mạc Lễ hội sầu riêng 2026.

Video toàn cảnh Lễ Khai Mạc Lễ hội sầu riêng 2026.