Bị cướp điện thoại, người phụ nữ níu áo khiến nghi phạm bỏ xe chạy bộ

Vừa bị nam thanh niên đi xe máy áp sát giật điện thoại, người phụ nữ lập tức níu giữ khiến đối tượng bỏ xe, chạy bộ tẩu thoát nhưng bị công an truy bắt.

Khoảng 8h45 ngày 15/8, một phụ nữ đang đi bộ, sử dụng điện thoại trong hẻm 99 đường Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng, TP HCM) thì bất ngờ bị cướp giật. Theo đó, nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần short, điều khiển xe máy hiệu máy chạy từ phía sau vượt lên rồi áp sát, giật chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ.

Đối tượng áp sát giật điện thoại của nạn nhân

Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân vẫn kịp phản ứng, vươn tay níu áo và giữ đối tượng lại. Hai bên giằng co, người phụ nữ đồng thời tri hô khiến nam thanh niên tìm cách thoát thân.

Không thể lấy xe bỏ chạy, đối tượng bỏ lại phương tiện tại hiện trường rồi chạy bộ tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng vào cuộc truy xét.

Chưa đầy 3 giờ sau, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Hồ Ngọc Kỳ (SN 2004, ngụ phường Hòa Hưng, tạm trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM). Làm việc với cơ quan công an, Kỳ bước đầu khai do thiếu tiền, đang mang nợ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.