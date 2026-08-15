Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lời khai của thầy giáo sát hại nữ nhân viên thư viện do ghen tuông

Vì mâu thuẫn ghen tuông, nam giáo viên thể dục tại Đắk Lắk đã nhẫn tâm sát hại nữ đồng nghiệp là nhân viên thư viện cùng trường

Nguyễn Tâm

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi) trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị L.T.M.D (39 tuổi) trú tại xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk.

33.jpg
Nguyễn Hồng Lĩnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Chị D là nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy. Còn Lĩnh là thầy giáo dạy bộ môn Thể dục cùng trường.

Tại cơ quan công an, Lĩnh khai nhận rằng: "Trước đây, tôi có phát sinh tình cảm yêu đương với chị D. Gần đây, do chị D từ chối gặp mặt nên tôi nảy sinh ghen tuông. Sau trường tổ chức liên hoan xong, tôi tìm đến gặp chị D. Tại đây, tôi bắt gặp chị D đang nói chuyện điện thoại thân mật với một người đàn ông khác".

"Do ghen tuông, tôi đã lao vào hành hung và dùng hai tay siết chặt cổ chị D. Khi nạn nhân la hét, tôi càng siết mạnh hơn. Đến khi thấy chị D không còn la được nữa, tôi mới dừng lại. Sau đó, tôi đốt các vật dụng tại hiện trường rồi chở chị D đến rẫy của gia đình, đào hố để chôn nạn nhân", Lĩnh nói thêm.

Theo tìm hiểu, Lĩnh đã có vợ và 2 con. Còn chị D đã ly hôn.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hồng Lĩnh theo quy định của pháp luật./.

Video: Lời khai của thầy giáo sát hại nữ nhân viên thư viện do ghen tuông tình ái. Nguồn: Sỹ Đức TV
#mâu thuẫn #ghen tuông #nam giáo viên #thể dục #Đắk Lắk #nhẫn tâm

Bài liên quan

Xã hội

Thầy giáo dạy thể dục sát hại nữ nhân viên thiết bị do mâu thuẫn tình ái

Nam giáo viên thể dục tại Đắk Lắk đã sát hại nữ nhân viên thiết bị cùng trường do ghen tuông tình ái, sau đó phi tang thi thể nạn nhân tại rẫy vắng 

Trưa ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng sát hại chị D (39 tuổi) là nữ nhân viên trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk.

Hung thủ được xác định đối tượng L (38 tuổi) trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk. L hiện là giáo viên môn Thể dục cùng trường.

Xem chi tiết

Xã hội

Mâu thuẫn lúc chơi bida, một người bị đánh tử vong ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn trong lúc đánh bida, 2 nhóm thanh niên ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã lao vào hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

Ngày 29/7, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn khởi tố thêm 08 bị can trong vụ án Lê Nguyễn Hồng Quân cùng đồng phạm, về tội “Giết người, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn thôn 6, xã Hương Khê.

Cụ thể, các bị can Trần Bảo Nam, Nguyễn Quang Cường, Phan Văn Quân, Lê Hải Thắng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 BLHS; Phan Văn Hoàn, Phan Văn Hùng, Lê Đức Hiệp, Lê Viết Huấn bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 Điều 318 BLHS.

Xem chi tiết

Xã hội

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, em sát hại anh cùng mẹ khác cha

Với cáo buộc tội “Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Văn Lể bị Toà án Nhân dân khu vực 7 - TP. Cần Thơ tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù giam.

Toà án Nhân dân khu vực 7 - TP. Cần Thơ vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lể (SN: 1988, ngụ xã Lâm Tân, TP. Cần Thơ) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Lể và bị hại Nguyễn Văn Xương (SN 1986) là anh em cùng mẹ khác cha, cùng cư trú tại địa phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới