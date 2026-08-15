Lời khai của thầy giáo sát hại nữ nhân viên thư viện do ghen tuông

Vì mâu thuẫn ghen tuông, nam giáo viên thể dục tại Đắk Lắk đã nhẫn tâm sát hại nữ đồng nghiệp là nhân viên thư viện cùng trường

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi) trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị L.T.M.D (39 tuổi) trú tại xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk.

Nguyễn Hồng Lĩnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Chị D là nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy. Còn Lĩnh là thầy giáo dạy bộ môn Thể dục cùng trường.

Tại cơ quan công an, Lĩnh khai nhận rằng: "Trước đây, tôi có phát sinh tình cảm yêu đương với chị D. Gần đây, do chị D từ chối gặp mặt nên tôi nảy sinh ghen tuông. Sau trường tổ chức liên hoan xong, tôi tìm đến gặp chị D. Tại đây, tôi bắt gặp chị D đang nói chuyện điện thoại thân mật với một người đàn ông khác".

"Do ghen tuông, tôi đã lao vào hành hung và dùng hai tay siết chặt cổ chị D. Khi nạn nhân la hét, tôi càng siết mạnh hơn. Đến khi thấy chị D không còn la được nữa, tôi mới dừng lại. Sau đó, tôi đốt các vật dụng tại hiện trường rồi chở chị D đến rẫy của gia đình, đào hố để chôn nạn nhân", Lĩnh nói thêm.

Theo tìm hiểu, Lĩnh đã có vợ và 2 con. Còn chị D đã ly hôn.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hồng Lĩnh theo quy định của pháp luật./.