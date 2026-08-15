Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chủ spa dùng chiêu 'tiêm giả' lừa gần 300 người, chiếm đoạt 9 tỷ đồng

Lực lượng công an triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức spa làm đẹp, giả danh bác sĩ, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng từ gần 300 nạn nhân.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ sở "Phúc Tâm 8" (đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng) vừa bị triệt phá vì núp bóng dưới hình thức chăm sóc sắc đẹp, spa, lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, Vi Văn Đông (26 tuổi, trú tại xã Tiên Đồng) và Vũ Thị Hà (40 tuổi, trú tại xã Tam Hợp) là hai đối tượng cầm đầu. Từng là kỹ thuật viên xoa bóp, Đông nhận thấy lợi nhuận lớn từ hoạt động khám, chữa bệnh nên đã cấu kết với Hà để mở cơ sở trá hình do không có đủ điều kiện hành nghề.

1000000258.jpg
Lực lượng chức năng khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8”. Ảnh: Công an Nghệ An

Các đối tượng thuê Phạm Bá Tài (35 tuổi, quê Lào Cai, từng làm nhân viên bảo vệ tại cơ sở điều trị xương khớp mà Đông làm việc) đứng tên chủ hộ kinh doanh đồng thời tuyển dụng lễ tân, nhân viên tư vấn cùng 9 kỹ thuật viên để vận hành đường dây. Đông liên hệ với đối tượng bên ngoài chạy quảng cáo trên mạng xã hội bằng hình ảnh giả mạo về đội ngũ y bác sĩ và trang thiết bị hiện đại.

Nhóm này đưa ra nhiều cam kết sai sự thật như điều trị bằng "sóng cao tần", "không mổ - không tiêm - không đau", được bác sĩ giỏi thăm khám và khỏi dứt điểm đến 95%.

Khi nạn nhân sập bẫy đến cơ sở, nhân viên sẽ dùng kịch bản soạn sẵn để bán các gói liệu trình từ 3-30 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình điều trị, các đối tượng tiếp tục giả danh bác sĩ để chèo kéo người bệnh tiêm thêm "nano canxi" với giá từ 5-10 triệu đồng/mũi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trên thực tế, các đối tượng không thực hiện bất kỳ phương pháp điều trị như quảng cáo mà chỉ thực hiện “tiêm giả” trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage nhằm tạo cảm giác người bệnh đang được điều trị chuyên sâu.

Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo quy trình khép kín với 4 bộ phận gồm quảng cáo, lễ tân, tư vấn và kỹ thuật viên. Các nhân viên sử dụng tên giả, giao tiếp nội bộ thông qua các nhóm Telegram, không biết danh tính thật của nhau và không biết người thực sự điều hành cơ sở là Đông.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến nay, đường dây này đã lừa đảo gần 300 bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

1000000259.jpg
Ba đối tượng Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Không chỉ dừng lại tại Nghệ An, các đối tượng còn khảo sát, thuê địa điểm để mở rộng hoạt động sang tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, Đông và Hà đã dừng hoạt động.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đông, Hà và Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Trần Tuyên/ Vietnamnet
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/co-so-spa-dung-chieu-tiem-gia-lua-gan-300-nguoi-chiem-doat-9-ty-dong-2545684.html
#chiếm đoạt #cơ sở spa #chiếm đoạt tài sản #lừa đảo #phúc tâm 8 #Công an Nghệ An

Bài liên quan

Xã hội

Shark Bình rửa tiền, bố mẹ Mr Pips gửi trăm tỷ, mua 314 lượng vàng đối diện mức án nào?

Shark Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho Mr Pips qua ví Ngân lượng, trong khi đó, bố mẹ Mr Pips gửi hàng trăm tỷ đồng, mua 314 lượng vàng khi con bị bắt.

Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") cùng 74 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng, với vai trò chủ mưu. Ngoài ra, Nam còn bị cáo buộc thực hiện nhiều thủ đoạn để rửa tiền.

Xem chi tiết

Xã hội

Sau vụ Hoàng Minh Đường, Thanh Hóa rà soát cơ sở y tế tư nhân,phòng khám YHCT

Cơ quan chức năng Thanh Hóa phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm các phòng khám y học cổ truyền, đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thanh Hóa tăng cường kiểm tra hoạt động y dược tư nhân sau vụ lừa đảo lớn

Sau vụ cơ quan chức năng triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn hoạt động dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường” của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường (xã Bá Thước, Thanh Hóa). Với thủ đoạn gắn mác “bài thuốc gia truyền 3 đời” và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra các phòng khám y học cổ truyền, cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn để sớm phát hiện, chấn chỉnh các hoạt động không đảm bảo quy định.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng giả bác sĩ, lập phòng khám, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

Hai đối tượng giả danh bác sĩ, tổ chức khám chữa bệnh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ tại cơ sở BK Dong Yang.

Hôm nay (7/11), Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Phương Ly (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (SN 1998) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, từ 10/9 Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế TPHCM kiểm tra cơ sở BK Dong Yang (địa chỉ số 156 đường Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng) và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Cơ sở này bị phát hiện giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh trái phép, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới