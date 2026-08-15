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Xã hội

Bắt tạm giam kẻ sát hại nữ nhân viên thư viện, phi tang xác trong rẫy cà phê

Nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện trường học sau cuộc liên hoan vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam.

Nguyễn Tâm

Sáng 15/8, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi, giáo viên dạy thể dục tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh) để điều tra về tội "Giết người".

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Thầy giáo dạy thể dục sát hại nữ nhân viên thiết bị do mâu thuẫn, ghen tuông

Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.M.D. (39 tuổi, trú xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk), nhân viên thư viện của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025, Lĩnh bắt đầu có quan hệ tình cảm với chị D.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau tiệc liên hoan tại trường, Lĩnh đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể để nói chuyện. Tại đây, hai người phát sinh mâu thuẫn, Lĩnh đã dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

Sau khi gây án, Lĩnh đốt quần áo, chăn, gối tại phòng nhằm xóa dấu vết, sau đó chở thi thể chị D. đến rẫy cà phê của mình tại thôn 13, xã Ea Drăng để chôn giấu.

Thi thể chị D. sau đó được phát hiện tại rẫy cà phê, cách nơi nạn nhân ở khoảng 20km.

Theo lời khai ban đầu của Lĩnh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

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#Nghi phạm #sát hại #nữ nhân viên #thư viện #trường học #liên hoan

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