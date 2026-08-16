Huấn Hoa Hồng từ “giang hồ mạng” đến vòng tố tụng

Từ hình ảnh “giang hồ mạng”, Huấn Hoa Hồng nhiều lần gây chú ý vì các vụ việc bị cơ quan chức năng xử lý, trước khi bị khởi tố năm 2026.

Bùi Xuân Huấn, còn được biết đến với biệt danh Huấn Hoa Hồng, không phải cái tên mới xuất hiện trong những câu chuyện gây tranh luận trên mạng xã hội. Từ một nhân vật xây dựng hình ảnh “giang hồ mạng” bằng những màn livestream khoe tiền, vàng, xe sang, Huấn dần chuyển sang kinh doanh trực tuyến, bán sách, làm nội dung và hoạt động từ thiện.

Bùi Xuân Huấn tức Huấn Hoa Hồng.

Trên hành trình đó, tên tuổi Huấn nhiều lần xuất hiện trong các vụ việc bị cơ quan chức năng xử lý. Đến năm 2026, câu chuyện bước sang một nấc thang khác khi Huấn bị khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án hình sự.

Từ những livestream khoe tiền đến “hiện tượng mạng”

Khoảng năm 2015, Huấn Hoa Hồng bắt đầu nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh một “giang hồ mạng”. Những video, livestream có nội dung khoe tiền, vàng, xe cộ, cuộc sống xa hoa và các mối quan hệ với giới “anh chị” nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Huấn Hoa Hồng nổi lên thành hiện tượng mạng bằng những buồi livestream khoe tiền và nói đạo lý.

Thay vì xuất hiện trên các kênh truyền thông chính thống, Huấn chủ yếu tạo ảnh hưởng bằng chính những nội dung do mình phát trên mạng xã hội. Sức hút đến từ lối nói chuyện trực diện, hình ảnh giàu có và phong cách gây sốc. Chính lượng người theo dõi lớn về sau trở thành nền tảng để Huấn mở rộng sang livestream bán hàng và kinh doanh online.

Nhưng cũng trong giai đoạn hình ảnh “giang hồ mạng” được đẩy lên cao, Huấn bắt đầu vướng những vấn đề nghiêm trọng hơn.

Từ ma túy, cai nghiện đến bước chuyển sang kinh doanh

Tháng 9/2019, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM kiểm tra một tụ điểm ăn chơi và phát hiện Huấn dương tính với ma túy. Sau đó, UBND phường 22 ra quyết định đưa người này đi cai nghiện bắt buộc.

Chưa dừng ở đó, tháng 3/2020, Huấn tiếp tục được cơ quan chức năng phát hiện dương tính với ma túy tại một khách sạn ở TP Lào Cai. Những sự việc này khiến hình ảnh “người chuyên nói đạo lý, dạy cách làm giàu” mà Huấn xây dựng trên mạng xã hội đối lập mạnh với những gì được cơ quan chức năng xử lý ngoài đời thực.

Huấn Hoa Hồng từng dương tính với ma túy.

Tuy nhiên, từ sau giai đoạn này, Huấn không biến mất khỏi mạng xã hội. Ngược lại, anh chuyển trọng tâm sang hoạt động kinh doanh, đặc biệt là bán hàng và quảng bá sản phẩm thông qua livestream.

Sự chuyển hướng ấy cho thấy một đặc điểm đáng chú ý của “kinh tế người ảnh hưởng”: một lượng người theo dõi lớn có thể được biến thành sức mua và doanh thu, nhưng đồng thời mọi hoạt động trên nền tảng số cũng đặt người sở hữu tài khoản trước những yêu cầu pháp lý ngày càng rõ ràng.

Từ bán hàng online đến những cuốn sách “dạy làm giàu”

Năm 2020, Huấn gây chú ý khi livestream bán hai cuốn sách mang tên “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kinh doanh online”. Các cuốn sách được quảng bá như những nội dung hướng dẫn kiếm tiền, kinh doanh trên mạng.

Sau đó, cơ quan chức năng xác định việc xuất bản, phát hành các cuốn sách này không đúng quy định. Tháng 7/2020, Huấn bị xử phạt hành chính tổng cộng 17,5 triệu đồng. Trong đó có hành vi tự biên tập, xuất bản sách nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản.

Huấn bị xử phạt hành chính tổng cộng 17,5 triệu đồng vì hành vi tự biên tập, xuất bản sách nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản.

Từ một người nổi tiếng nhờ livestream, Huấn lúc này đã bước sang một không gian khác: dùng sức ảnh hưởng trên mạng để bán sản phẩm và truyền tải những nội dung gắn với hình ảnh cá nhân.

Nhưng chính hoạt động trên mạng xã hội tiếp tục khiến Huấn vướng thêm những lần bị xử lý.

Những phát ngôn gây tranh cãi và video giả mạo VTV

Tháng 8/2020, Huấn bị phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn trên mạng xã hội cho rằng 80% cán bộ, công chức và thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng xác định nội dung này là sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những nhóm người được nhắc đến.

Chỉ vài tháng sau, Huấn tiếp tục bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải video có nội dung giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam. Video sử dụng nội dung phóng sự “Chuyển động 24h”, gắn logo VTV rồi lồng ghép hình ảnh Huấn tham gia hoạt động từ thiện. Sau khi bị phản ánh, video được gỡ xuống.

Ba lần bị xử phạt hành chính trong năm 2020, với các vụ việc liên quan đến sách, phát ngôn và nội dung trên mạng xã hội, cho thấy một nghịch lý trong quá trình phát triển hình ảnh của Huấn: mạng xã hội vừa là công cụ tạo ảnh hưởng, vừa là nơi những rủi ro pháp lý xuất hiện rõ nhất.

Khi hình ảnh “làm từ thiện” tiếp tục gây tranh luận

Những năm sau đó, Huấn tiếp tục duy trì hình ảnh một người kinh doanh, thường xuyên livestream bán hàng và chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Hoạt động từ thiện cũng trở thành một phần trong hình ảnh mà Huấn xây dựng trước cộng đồng mạng.

Năm 2026, tên Huấn tiếp tục được nhắc đến trong một cuộc tranh luận trên mạng xã hội liên quan hoạt động từ thiện. Sau khi một TikToker công bố việc chuyển tiền ủng hộ, Huấn có những phát ngôn phản hồi và tranh luận về cách thức làm từ thiện. Sự việc tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng.

Điểm cần phân biệt là những tranh luận trên mạng không đồng nghĩa với một kết luận về sai phạm. Với các hoạt động từ thiện, chỉ khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền mới có thể xác định trách nhiệm pháp lý nếu có.

Bước ngoặt năm 2026

Sau nhiều năm gắn với hình ảnh “giang hồ mạng”, kinh doanh online và những tranh luận trên mạng xã hội, năm 2026, Huấn Hoa Hồng đối mặt với một diễn biến có tính chất hoàn toàn khác: bị khởi tố và bắt tạm giam trong một vụ án hình sự.

Theo thông tin cơ quan chức năng công bố, Huấn bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đó bị khởi tố bổ sung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Huấn Hoa Hồng mới đây bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đó bị khởi tố bổ sung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là bước ngoặt lớn nhất trong hành trình pháp lý của nhân vật này. Nếu trước đây những câu chuyện gắn với Huấn chủ yếu là các lần bị xử phạt hành chính, những phát ngôn gây tranh cãi hay những nội dung trên mạng xã hội, thì nay vấn đề đã chuyển sang một vụ án hình sự đang được điều tra.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng khởi tố không đồng nghĩa với có tội. Những hành vi bị cáo buộc phải được chứng minh theo trình tự tố tụng và chỉ khi có bản án có hiệu lực của Tòa án mới có thể xác định một người có phạm tội hay không.

Từ “giang hồ mạng” đến người bán hàng qua livestream, từ những màn khoe tiền và tài sản đến các vụ việc bị xử phạt, rồi bước vào vòng tố tụng hình sự năm 2026, hành trình của Huấn Hoa Hồng phản ánh một thực tế đáng chú ý: sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng đồng thời cũng kéo theo trách nhiệm pháp lý tương xứng.

Và với vụ án hiện tại, câu chuyện về Huấn Hoa Hồng đã vượt khỏi phạm vi của những “lùm xùm mạng xã hội”, trở thành vấn đề cần được nhìn nhận bằng hồ sơ tố tụng, chứng cứ và kết quả điều tra, truy tố, xét xử.