Bão số 1 gây thiệt hại tại Quảng Ninh, mưa lớn, gãy đổ cây cối

Bão số 1 ảnh hưởng nặng đến Quảng Ninh, gây gập gãy cây, tốc mái nhà và ngập lụt, nhưng chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hoàn lưu bão số 1 bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh đến khu vực miền Đông Quảng Ninh từ chiều và tối 4/7. Tại các vùng biển Cô Tô, Vân Đồn và khu vực Móng Cái, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 2-3m, biển động mạnh. Trên đất liền, nhiều nơi ghi nhận mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực Móng Cái có lượng mưa lớn nhất toàn tỉnh, trên 165mm.

Đến 6 giờ sáng 5/7, bão số 1 (Maysak) đã đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu dần nhưng hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó từ sớm, Quảng Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều công trình, nhà ở, cây xanh, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Mái tôn bị tốc/Nguồn ANTĐ

Tại phường Móng Cái 1, mưa lớn kéo dài kết hợp gió mạnh làm nhiều khu vực bị ngập; khoảng 850 cây xanh bị gãy, đổ, nhiều biển quảng cáo, mái tôn bị hư hỏng, nhiều tuyến phố mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tại các khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6, mưa lớn kết hợp triều cường khiến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu bị cô lập. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân tiếp cận, hỗ trợ và di dời các hộ đến nơi an toàn.

Tại phường Móng Cái 2, thống kê ban đầu cho thấy có trên 50 cây xanh bị gãy, đổ, khoảng 30 ngôi nhà bị tốc mái cùng nhiều công trình dân sinh bị ảnh hưởng.

Tính đến 6h00 sáng ngày 5/7, các phường khu vực Móng Cái chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực xung yếu, huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa bão, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường còn ngập sâu, khu vực có cây xanh nghiêng đổ hoặc nơi hệ thống điện chưa được khôi phục hoàn toàn để bảo đảm an toàn.