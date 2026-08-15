Thi lại tốt nghiệp tại Tuyên Quang: 100% thí sinh dự thi đúng quy định

Sáng 15/8, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành bài thi các môn Tự chọn theo tổ hợp môn đã đăng ký tại kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là bài thi cuối cùng của kỳ thi.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT sáng ngày 15/8, đợt thi lại tốt nghiệp THPT được tổ chức lại này có 1 Hội đồng thi và 1 Điểm thi. Tổng số thí sinh dự thi 326 thí sinh, đạt tỉ lệ 100%, không có trường hợp vắng. Công tác tổ chức thi được thực hiện theo đúng quy định, không có thí sinh vi phạm quy chế thi và không có cán bộ vi phạm quy chế trong ngày thi cuối.

Bộ GD&ĐT đánh giá, ngày thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Trước đó, trong ngày thi đầu tiên 14/8, 324/324 thí sinh đăng ký môn Ngữ văn có mặt, đạt 100%. Ở môn Toán, 326/326 thí sinh dự thi, cũng đạt 100%. Như vậy, tổng cộng có 650 lượt thí sinh dự thi hai môn trong ngày đầu. Bộ GD&ĐT cho biết ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có thí sinh hoặc cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi vi phạm quy chế.

Thí sinh dự thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Phạm Hưng/Nguồn danviet.vn

Kỳ thi lại được tổ chức tại Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên.Tỉnh Tuyên Quang đã huy động 175 lượt người tham gia các khâu coi thi, chấm thi, in sao và vận chuyển đề thi.

Riêng tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang có 70 người, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế và bảo vệ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị, coi thi, chấm thi đến xét công nhận tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT, chậm nhất 8h ngày 19.8, địa phương phải công bố kết quả thi ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.