8 tỉnh khẩn trương ứng phó với lũ trên sông sau bão số 1

Do bão số 1 suy yếu, nhiều sông ở khu vực Đông Bắc Bộ được dự báo khả năng lũ lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, yêu cầu các địa phương cảnh giác cao độ.

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và Bắc Ninh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt lũ trên nhiều sông miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 4-7/7, các sông khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước dâng 3-6m ở thượng lưu và 2-4m ở hạ lưu.

Mực nước trên thượng lưu sông Lô, sông Thái Bình và các sông tại Bắc Ninh có thể lên báo động 1-2, một số nơi vượt báo động 2. Các sông ở Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng có khả năng đạt báo động 2-3, thậm chí có sông vượt báo động 3.

Ban Chỉ đạo cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và an toàn đê điều.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, thông tin kịp thời đến người dân; rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời khơi thông dòng chảy và sẵn sàng lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tổ chức canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

Bên cạnh đó, các địa phương phải kiểm tra phương án hộ đê, tăng cường tuần tra tại các trọng điểm đê điều xung yếu; thông báo cho chủ lồng bè, phương tiện vận tải thủy, công trình ven sông và đơn vị khai thác khoáng sản chủ động bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ảnh nchmf.vn



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 5/7, nhiều khu vực trên biển và ven biển Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh.

Trong bản tin lúc 14h chiều nay, bản tin cuối cùng về bão, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trưa nay, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13h ngày 5/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10 km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Tình hình về gió mạnh và sóng lớn ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ còn duy trì. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo về thời tiết nguy hiểm trên biển.

Mặc dù bão suy yếu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vẫn duy trì cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 đối với Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô) cùng khu vực đất liền và ven biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh.

Từ đêm nay (05/7) đến ngày 06/7, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ . Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.