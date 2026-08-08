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Sống Khỏe

Xử lý dị vật nằm trong hốc mũi người bệnh hàng chục năm

Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nghẹt mũi kéo dài, đau đầu, chảy dịch mủ một bên mũi và nhiều lần viêm xoang tái phát.

Hạo Nhiên

Ngày 8/8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng vừa phẫu thuật nội soi lấy thành công dị vật tồn tại hàng chục năm trong hốc mũi bệnh nhân nam 58 tuổi.

Trước đó, nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nghẹt mũi kéo dài, đau đầu, chảy dịch mủ một bên mũi và nhiều lần viêm xoang tái phát.

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Dị vật được các bác sĩ lấy ra thành công.

Qua nội soi và chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ phát hiện một dị vật nằm sâu trong hốc mũi, gây bít tắc đường thở và viêm xoang mạn tính.

Theo các bác sĩ, dị vật có thể là viên đá hoặc sỏi được đưa vào mũi từ thời thơ ấu. Qua nhiều năm, dị vật bám dính, đóng cặn, có hình dạng giống khối san hô.

Ngay sau đó, Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành gây mê, thực hiện nội soi lấy dị vật, đồng thời xử lý viêm xoang và làm sạch vùng tổn thương.

Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, hô hấp thông thoáng, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

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#Dị vật #bệnh viện #Quảng Trị #nội soi #đau đầu #chảy máu

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