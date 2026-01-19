Hà Nội

Sống Khỏe

Gắp thành công đỉa dài 10 cm trong mũi người bệnh

Đỉa có thể xâm nhập vào mũi, họng hoặc đường hô hấp khi người dân uống nước suối, nước khe chưa được đun sôi hoặc trong quá trình rửa mặt, tắm, bơi lội...

Thúy Nga

Phòng khám Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp dị vật đỉa trong mũi hiếm gặp.

Người bệnh vào viện trong tình trạng chảy máu mũi kéo dài, cảm giác vướng, khó chịu trong mũi, phát hiện một con đỉa sống ký sinh trong hốc mũi.

Qua thăm khám, các bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng phát hiện một con đỉa sống ký sinh trong hốc mũi. Dị vật đã được gắp ra an toàn, con đỉa có chiều dài khoảng 10 cm. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định.

dia-trong-mui.jpg
Đỉa dài 10 cm được lấy ra - Ảnh tua trực cấp cứu bệnh viện cung cấp

Theo các bác sĩ, đỉa có thể xâm nhập vào mũi, họng hoặc đường hô hấp khi người dân uống nước suối, nước khe chưa được đun sôi hoặc trong quá trình rửa mặt, tắm, bơi lội ở ao hồ, suối tự nhiên.

Khi ký sinh trong cơ thể, đỉa có thể gây chảy máu kéo dài do tiết chất chống đông, dễ dẫn đến thiếu máu, nhiễm trùng nếu không được phát hiện sớm.

“Không uống nước suối, nước khe khi chưa đun sôi. Hạn chế rửa mặt, tắm, bơi lội ở ao hồ, suối tự nhiên. Nếu có biểu hiện chảy máu mũi bất thường, cảm giác dị vật trong mũi, họng, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Không tự ý ngoáy mũi, gắp dị vật tại nhà vì có thể gây chảy máu nhiều và nguy hiểm và đến cơ sở y tế có chuyên khoa để xử trí kịp thời”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khuyến cáo.

Sống Khỏe

Kinh hãi con đỉa sống bên trong mũi người phụ nữ suốt 3 tuần

Bác sĩ Bệnh viện Thái Bình Dương - Tiên Phước vừa gắp thành công con đỉa dài khoảng 6 cm ra khỏi mũi của một người phụ nữ ở xã Trà Liên, Đà Nẵng.

Chiều 17/11, Bệnh viện Thái Bình Dương - Tiên Phước (đóng tại xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) cho biết, vừa gắp thành công con đỉa cho nữ bệnh nhân 72 tuổi.

Sáng cùng ngày, bà L.T.L. (72 tuổi, trú xã Trà Liên, TP Đà Nẵng) đến Bệnh viện Thái Bình Dương - Tiên Phước khám trong tình trạng thường xuyên chảy máu cam ở mũi trái, số lượng ít và tự cầm máu. Bệnh nhân không nghẹt mũi và không chảy nước mũi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chảy máu mũi kéo dài không ngờ do đỉa rừng 4cm ở trong mũi

Bệnh nhi có thói quen tắm suối, nhiều khả năng dị vật đã xâm nhập vào mũi qua nguồn nước tự nhiên mà không được phát hiện kịp thời.

Ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết, các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng đã tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp đỉa rừng dài 4cm trong hốc mũi bệnh nhi 9 tuổi.

Bệnh nhi G.T.S.M (nữ, 9 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) được người nhà đưa đến khám tại Phòng khám Tai Mũi Họng của bệnh viện trong tình trạng khó thở nhẹ, chảy máu mũi trái kéo dài nhiều ngày mà không rõ nguyên nhân.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gắp ra con đỉa sống ký sinh trong mũi bệnh nhi ở Quảng Trị

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đakrông (Quảng Trị) vừa nội soi, gắp ra con đỉa dài 4 cm, sống ký sinh trong mũi bệnh nhi.

Ngày 6/8, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Đakrông (Quảng Trị) cho biết, các bác sĩ vừa gắp thành công một con đỉa dài khoảng 4cm trong mũi một bé trai trên địa bàn.

Trước đó, chiều 5/8, em H.V.Đ. (SN 2011, trú tại xã Đakrông) nhập viện trong tình trạng khó thở, một bên mũi rỉ máu.

Xem chi tiết

