Gắp thành công đỉa dài 10 cm trong mũi người bệnh

Phòng khám Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp dị vật đỉa trong mũi hiếm gặp.

Người bệnh vào viện trong tình trạng chảy máu mũi kéo dài, cảm giác vướng, khó chịu trong mũi, phát hiện một con đỉa sống ký sinh trong hốc mũi.

Qua thăm khám, các bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng phát hiện một con đỉa sống ký sinh trong hốc mũi. Dị vật đã được gắp ra an toàn, con đỉa có chiều dài khoảng 10 cm. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định.

Đỉa dài 10 cm được lấy ra - Ảnh tua trực cấp cứu bệnh viện cung cấp

Theo các bác sĩ, đỉa có thể xâm nhập vào mũi, họng hoặc đường hô hấp khi người dân uống nước suối, nước khe chưa được đun sôi hoặc trong quá trình rửa mặt, tắm, bơi lội ở ao hồ, suối tự nhiên.

Khi ký sinh trong cơ thể, đỉa có thể gây chảy máu kéo dài do tiết chất chống đông, dễ dẫn đến thiếu máu, nhiễm trùng nếu không được phát hiện sớm.

“Không uống nước suối, nước khe khi chưa đun sôi. Hạn chế rửa mặt, tắm, bơi lội ở ao hồ, suối tự nhiên. Nếu có biểu hiện chảy máu mũi bất thường, cảm giác dị vật trong mũi, họng, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Không tự ý ngoáy mũi, gắp dị vật tại nhà vì có thể gây chảy máu nhiều và nguy hiểm và đến cơ sở y tế có chuyên khoa để xử trí kịp thời”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khuyến cáo.