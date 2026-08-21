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Sống Khỏe

Dị vật nguy hiểm trong mũi bé trai, khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý trẻ nhỏ

Dị vật pin cúc áo có thể gây bỏng hóa chất, thủng vách ngăn mũi. Bác sĩ khuyến cáo, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa khi có triệu chứng nghẹt mũi kéo dài.

Bình Nguyên

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa tiếp nhận và can thiệp nội soi gắp thành công dị vật nguy hiểm là một viên pin cúc áo nằm sâu trong hốc mũi bé trai H.M.G.K. (4 tuổi, trú phường Biên Hòa).

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nghẹt mũi kéo dài, dịch mũi bên trái chảy màu vàng đục, có mùi hôi nồng kèm theo triệu chứng ho, đau họng. Dù đã được gia đình đưa đi thăm khám và điều trị nội khoa nhiều nơi nhưng các dấu hiệu viêm nhiễm vẫn không suy giảm mà ngày càng nặng hơn.

Qua thăm khám lâm sàng và tiến hành nội soi tầm soát, các bác sĩ phát hiện một khối dị vật lạ nằm ở vị trí rất sâu, sát cửa mũi sau bên trái. Do trẻ còn quá nhỏ, tâm lý hoảng sợ và không thể phối hợp khi thực hiện thủ thuật thông thường, ê-kíp điều trị đã quyết định đưa bệnh nhi vào phòng mổ để tiến hành nội soi gắp dị vật dưới sự hỗ trợ của gây mê an toàn.

Ảnh: CDC Đồng Nai
Ảnh: CDC Đồng Nai

Trong quá trình can thiệp, bác sĩ ghi nhận toàn bộ phần niêm mạc xung quanh khu vực dị vật đã bị viêm loét nặng, hoại tử diện rộng và bám đầy mủ nhầy bẩn. Sau khi cẩn trọng gắp dị vật ra ngoài, ê-kíp xác định đây là một viên pin cúc áo lithium. Bác sĩ đã lập tức bơm rửa, làm sạch mủ đọng và xử lý triệt để vùng niêm mạc bị tổn thương trước khi đưa trẻ về phòng hậu phẫu theo dõi.

ThS.BS Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng Khoa Liên chuyên khoa, nhận định pin cúc áo là loại dị vật đường mũi đặc biệt nguy hiểm. Khi nằm trong môi trường ẩm ướt của hốc mũi, pin sẽ nhanh chóng phóng điện, kích hoạt phản ứng điện hóa tạo ra môi trường kiềm mạnh. Quá trình này có thể gây bỏng hóa chất, làm hoại tử mô chỉ sau vài giờ, thậm chí gây thủng vách ngăn mũi hay biến dạng hốc mũi vĩnh viễn nếu không được phát hiện kịp thời.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay nếu xuất hiện triệu chứng nghẹt mũi một bên kéo dài, chảy dịch mũi màu xanh hoặc vàng có mùi hôi bất thường, chảy máu mũi hay viêm hô hấp tái đi tái lại.

Đặc biệt, khi nghi ngờ trẻ nhét dị vật vào mũi, người nhà tuyệt đối không dùng nhíp, tăm bông hay các dụng cụ tự chế để móc gắp tại nhà, bởi việc này dễ khiến dị vật bị đẩy sâu vào cửa mũi sau, rớt xuống đường thở gây sặc và tịt thở nguy hiểm đến tính mạng. Cách tốt nhất là nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được gắp bỏ kịp thời bằng dụng cụ chuyên dụng.

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