Ngăn chặn hàng chục đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau ở Hà Nội

Do mâu thuẫn với một nhóm khác trên mạng xã hội, Cường đã mua 15 dao phóng lợn, 15 tuýp sắt và tổ chức hàn, tự chế vũ khí nhằm mục đích tụ tập đánh nhau.

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệu tập 37 đối tượng liên quan, trong đó có 7 đối tượng trên 18 tuổi, 22 đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi, 6 đối tượng dưới 16 tuổi; thu giữ 16 dao nhọn tự chế, 1 dao tông, 1 máy hàn, 18 xe máy các đối tượng sử dụng làm phương tiện di chuyển...

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 3/8, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác Y17/141 - Công an TP Hà Nội tiến hành dừng kiểm tra hành chính hai nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn tại khu vực Cầu Tó, phường Thanh Liệt (Hà Nội). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 dao tông, đồng thời tiến hành bàn giao hai đối tượng cho Công an phường Thanh Liệt phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra mở rộng, qua đó xác định đối tượng cầm đầu là Đ.N.C., SN 2011, trú tại thôn Đội 2, xã Đại Thanh, Hà Nội. Do mâu thuẫn với một nhóm khác trên mạng xã hội Facebook có tên “Trẻ Thường Tín”, C. đã chủ động mua 15 dao phóng lợn, 15 tuýp sắt và tổ chức hàn, tự chế vũ khí nhằm mục đích tụ tập đánh nhau.

Sau đó, C. đã tập hợp một nhóm đông thanh - thiếu niên, đa số chưa đủ 18 tuổi (trong đó có một số đối tượng chỉ mới 14 - 15 tuổi), điều khiển xe máy tháo hoặc che biển kiểm soát, mang theo dao nhọn đi hướng Khu đô thị Thanh Hà - Quốc lộ 21C tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng đi thành đoàn, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, rú còi inh ỏi, sử dụng dao nhọn giơ lên thị uy gây hoang mang cho người dân đang lưu thông và sinh sống hai bên đường. Quá trình tuần tra, tổ công tác 141 đã kịp thời phát hiện và chặn giữ hai đối tượng trong nhóm này khi đang mang hung khí đi tìm nhóm đối thủ, qua đó giúp ngăn chặn vụ ẩu đả có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông