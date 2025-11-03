Ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Khi gặp nhau, 2 nhóm có xảy ra xô xát. Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an, vụ việc đã được ngăn chặn, không để xảy ra thương tích.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, liên quan đến hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập tại khu vực bờ kè sông Bằng, phường Thục Phán. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, không để xảy ra thương tích hay thiệt hại.

Nhóm thanh thiếu niên do T.T.T cầm đầu.

Nhóm thanh thiếu niên do H.Đ.Q cầm đầu.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 1/11/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn tại khu vực bờ kè sông Bằng (thuộc tổ dân phố Sông Hiến 2, phường Thục Phán), tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thục Phán phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, cầm theo hung khí, có biểu hiện chuẩn bị gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng liên quan, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 ná cao su tự chế, 5 con dao, 2 thanh sắt đầu gắn đinh ba, 1 thanh tuýp sắt dài khoảng 2 mét và 6 xe gắn máy các loại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai nhóm trên mạng xã hội Facebook, sau đó hẹn nhau tối 1/11 để “giải quyết mâu thuẫn”. Trước khi gặp nhau, nhóm của T.T.T đã chuẩn bị nhiều hung khí như dao, tuýp sắt, ná cao su tự chế, đinh ba rồi di chuyển đến khu vực bờ kè sông Bằng để đối đầu với nhóm của H.Đ.Q.

Khi hai nhóm gặp nhau, T.T.T và H.Đ.Q có xảy ra xô xát bằng tay không, các hung khí vẫn để bên đường. Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an, vụ việc đã được ngăn chặn, không để xảy ra thương tích hay thiệt hại về tài sản. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, các đối tượng trực tiếp tham gia đều dưới 18 tuổi. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

