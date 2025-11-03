Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Khi gặp nhau, 2 nhóm có xảy ra xô xát. Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an, vụ việc đã được ngăn chặn, không để xảy ra thương tích.

Gia Đạt

Ngày 3/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, liên quan đến hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập tại khu vực bờ kè sông Bằng, phường Thục Phán. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, không để xảy ra thương tích hay thiệt hại.

2.jpg
Nhóm thanh thiếu niên do T.T.T cầm đầu.
3-5322.jpg
Nhóm thanh thiếu niên do H.Đ.Q cầm đầu.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 1/11/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn tại khu vực bờ kè sông Bằng (thuộc tổ dân phố Sông Hiến 2, phường Thục Phán), tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thục Phán phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, cầm theo hung khí, có biểu hiện chuẩn bị gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng liên quan, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 ná cao su tự chế, 5 con dao, 2 thanh sắt đầu gắn đinh ba, 1 thanh tuýp sắt dài khoảng 2 mét và 6 xe gắn máy các loại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai nhóm trên mạng xã hội Facebook, sau đó hẹn nhau tối 1/11 để “giải quyết mâu thuẫn”. Trước khi gặp nhau, nhóm của T.T.T đã chuẩn bị nhiều hung khí như dao, tuýp sắt, ná cao su tự chế, đinh ba rồi di chuyển đến khu vực bờ kè sông Bằng để đối đầu với nhóm của H.Đ.Q.

Khi hai nhóm gặp nhau, T.T.T và H.Đ.Q có xảy ra xô xát bằng tay không, các hung khí vẫn để bên đường. Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an, vụ việc đã được ngăn chặn, không để xảy ra thương tích hay thiệt hại về tài sản. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, các đối tượng trực tiếp tham gia đều dưới 18 tuổi. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#thanh thiếu niên #hỗn chiến #hung khí #công an #ngăn chặn #xã hội

Bài liên quan

Xã hội

Bắt gần 50 'quái xế' cầm hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên với gần 50 đối tượng, chuẩn bị hung khí để đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội.

Ngày 21/10, thông tin từ Công an xã Tân Kỳ (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ 02 nhóm thanh thiếu niên với gần 50 đối tượng, chuẩn bị hung khí để đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, ngăn ngừa hậu quả đáng tiếc.

images2049978-2-1.jpg
02 nhóm thanh thiếu niên với gần 50 đối tượng, chuẩn bị hung khí để đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, ngăn ngừa hậu quả đáng tiếc.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm ở Quảng Trị

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị đã dùng hung khí đuổi đánh nhau trong đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 8/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Long (SN 2005, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị); Mai Chánh Kiệt (SN 2007 và Trương Viết Anh (SN 2008, cùng trú tại TDP Nhân Thọ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) về tội Gây rối trật tự công cộng (theo điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự); Nguyễn Minh Hoài (SN 2007, trú tại TDP Chính Trực, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về tội Gây rối trật tự công cộng (theo Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự) và tội Cố ý gây thương tích (theo Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự).

1-8-e1759892855466.jpg
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi đối tượng Nguyễn Thành Long.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 13 đối tượng hỗn chiến bằng dao, kiếm làm nhiều người nhập viện

Một vụ vụ xô xát giữa hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 12/9, một vụ vụ xô xát giữa hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra tại khu vực đường mới, khu phố Nghiêm Xá, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Các đối tượng này mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới