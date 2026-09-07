Nga hé lộ cấu hình "tàu mẹ UAV" dành cho tiêm kích tàng hình Su-57

Nga được cho là đang phát triển dòng máy bay không người lái có thể phóng từ Su-57, đảm nhiệm trinh sát, tác chiến điện tử và tấn công mục tiêu.

Theo Military Watch, Nga đang chuẩn bị giới thiệu một dòng máy bay không người lái (UAV) phóng từ trên không có khả năng tích hợp với tiêm kích tàng hình Su-57, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng đây có thể chính là những hệ thống vũ khí chưa được công bố mà truyền thông Nga nói sẽ xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Ai Cập 2026.

Các thông tin từ truyền thông Nga cùng một số tài liệu sáng chế cho thấy hãng Sukhoi đã nghiên cứu phát triển UAV dùng một lần, được phóng từ Su-57, ít nhất từ giai đoạn 2023-2024.

Trước đó, Tổng giám đốc điều hành của Rostec Sergey Chemezov từng xác nhận Su-57 sẽ được tích hợp với các loại UAV cỡ nhỏ.

Sukhoi công bố những hình ảnh đầu tiên về phiên bản Su-57 hai chỗ ngồi cho phép mở rộng khả năng tác chiến của dòng tiêm kích tàng hình này. Ảnh: Rostec.

Khả năng phóng UAV từ Su-57

Hiện tại, Su-57 hiện đã có hợp đồng xuất khẩu với nhiều khách hàng, trong đó Algeria bắt đầu tiếp nhận máy bay từ năm 2025. Trong bối cảnh đó, việc quảng bá Su-57 như một “tàu mẹ” trên không có khả năng mang theo và triển khai nhiều loại phương tiện không người lái có thể giúp Nga tăng sức hấp dẫn của mẫu tiêm kích này trên thị trường xuất khẩu.

Theo những thông tin ban đầu, UAV dành cho Su-57 này có thể trở thành một dạng đạn dược trên không. Sau khi được phóng, chúng có thể tự hoạt động và tiếp cận mục tiêu, qua đó mở rộng đáng kể khả năng của tiêm kích trong các nhiệm vụ trinh sát, tác chiến điện tử, tìm kiếm mục tiêu và tấn công. Khái niệm này được cho là có thể bao gồm nhiều biến thể với các nhiệm vụ khác nhau.

Một UAV kích thước nhỏ có thể được phóng trước Su-57 để thực hiện trinh sát, phát hiện các hệ thống phòng không hoặc thu thập dữ liệu phục vụ việc xác định mục tiêu. Một biến thể khác có thể được trang bị khí tài tác chiến điện tử, nhằm gây nhiễu hoặc làm gián đoạn hoạt động của cảm biến và hệ thống liên lạc đối phương.

Nga còn dự định sử dụng tiêm kích hai chỗ ngồi Su-57D để thử nghiệm AI chiến đấu. Ảnh: Army Recognition

Trong khi đó, phiên bản tấn công dùng một lần có thể mang đầu đạn và hoạt động theo cách tương tự đạn tuần kích. Một báo cáo thậm chí mô tả một phương án UAV tự hành được bố trí trong khoang vũ khí bên trong Su-57, có thể được phóng từ máy bay, tự thực hiện nhiệm vụ rồi quay trở lại mà không cần điều khiển trực tiếp. Song song với đó là các drone tấn công dùng một lần được mang bên ngoài.

Việc sử dụng drone làm phương tiện trung gian cũng có thể giúp Su-57 tăng khả năng sống sót trên chiến trường.

Cánh tay nối dài của Su-57

Thay vì đưa tiêm kích có người lái tới gần radar hoặc trận địa phòng không đối phương để thu thập thông tin mục tiêu, Su-57 có thể phóng một drone trinh sát hoặc tác chiến điện tử từ khoảng cách an toàn hơn.

UAV sau đó sẽ tiếp cận khu vực mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ, trong khi Su-57 duy trì khoảng cách lớn hơn. Nếu chiếc UAV bị đối phương bắn hạ, tổn thất sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với việc một tiêm kích có người lái bị tiêu diệt.

Cách tiếp cận này về cơ bản biến UAV thành một “cánh tay nối dài” của Su-57, cho phép máy bay có người lái thực hiện một số nhiệm vụ nguy hiểm mà không nhất thiết phải trực tiếp xâm nhập vùng phòng không đối phương.

Một chi tiết đáng chú ý trong thiết kế là yêu cầu UAV phải đủ nhỏ để có thể được mang bên trong Su-57. Điều này tạo ra sự khác biệt so với các loại vũ khí hoặc khí tài thông thường được treo bên ngoài máy bay.

Việc tích hợp UAV giúp Su-57 mở rộng khả năng tác chiến và giảm thiểu rủi ro trên chiến trường. Ảnh: Rostec.

Su-57 được trang bị hai khoang vũ khí chính bên trong thân cùng hai khoang nhỏ hơn nằm ở khu vực gốc cánh. Các khoang chính có thể chứa những loại vũ khí tương đối lớn, trong khi hai khoang bên được thiết kế chủ yếu cho tên lửa không đối không tầm ngắn.

Nếu một UAV có kích thước đủ nhỏ, Su-57 về lý thuyết có thể mang nó bên trong thân máy bay. Cách bố trí này cho phép tiêm kích duy trì phần lớn cấu hình giảm bộc lộ radar trong quá trình tiếp cận, chỉ triển khai UAV khi cần thiết.

Nếu được hiện thực hóa, ý tưởng này sẽ mở rộng vai trò của Su-57 từ một tiêm kích tàng hình đơn thuần thành nền tảng điều phối và triển khai nhiều phương tiện không người lái, tạo thêm lựa chọn cho các nhiệm vụ trinh sát, tác chiến điện tử và tấn công từ khoảng cách xa.