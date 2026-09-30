Tưởng béo, bụng to cô gái 35 tuổi không ngờ mang u buồng trứng 4,5 kg

Suốt 8 tháng, người phụ nữ 35 tuổi nghĩ bụng to do tăng cân. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng nặng 4,5 kg.

Khối u lớn, nguy cơ ác tính chưa thể loại trừ

Một phụ nữ 35 tuổi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám sau khoảng 8 tháng nhận thấy vòng bụng tăng kích thước bất thường. Ban đầu, chị cho rằng đây chỉ là biểu hiện tăng cân, tích mỡ. Các lần khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan vẫn cho kết quả bình thường nên chị không đi kiểm tra chuyên sâu.

Chỉ khi bụng ngày càng to, kèm cảm giác tức nặng, người phụ nữ mới đến bệnh viện thăm khám. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy một tổn thương dạng nang khổng lồ, kích thước trên 24 cm, nghi ngờ xuất phát từ phần phụ, choán gần như toàn bộ ổ bụng và vùng tiểu khung.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước khối u có kích thước lớn, các bác sĩ phải cân nhắc kỹ phương án can thiệp. PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trực tiếp thăm khám và hội chẩn cho người bệnh.

Theo đánh giá của ê-kíp, phẫu thuật nội soi không phù hợp khi khối u đã choán gần hết ổ bụng, gây hạn chế không gian thao tác. Đáng chú ý, trước phẫu thuật chưa thể loại trừ hoàn toàn khả năng khối u có tính chất ác tính.

Vì vậy, bệnh nhân được chỉ định mổ mở. Việc tránh làm vỡ hoặc rách khối u được đặt ra nhằm hạn chế nguy cơ phát tán tế bào bất thường vào ổ bụng nếu tổn thương có tính chất ác tính.

Ca phẫu thuật được hội chẩn cùng Ban Giám đốc Bệnh viện. BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp phụ trách phẫu thuật; BSCKII Đặng Văn Quy tham gia phụ mổ, phối hợp cùng ê-kíp gây mê hồi sức.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ bóc tách và cắt bỏ trọn vẹn khối u mà không làm rách, vỡ tổn thương. Khối u có đường kính thực tế gần 30 cm, nặng 4,5 kg, chiếm phần lớn không gian ổ bụng. Các tạng lân cận được bảo tồn tối đa.

Khối u được bóc tách thành công - Ảnh BVCC

Bệnh phẩm đồng thời được gửi làm sinh thiết lạnh, tức cắt lạnh mô bệnh học ngay trong phẫu thuật. Kết quả xác định đây là u nang nhầy giáp biên buồng trứng – loại u có đặc điểm nằm ở ranh giới giữa lành tính và ác tính.

Kết quả giải phẫu bệnh tức thì giúp ê-kíp có cơ sở quyết định phạm vi phẫu thuật phù hợp, tránh mở rộng phẫu trường không cần thiết, đồng thời hướng tới bảo tồn chức năng cho người bệnh vẫn đang trong độ tuổi sinh sản.

Cảnh giác khi bụng to bất thường

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào cảnh báo, các khối u buồng trứng có thể tiến triển âm thầm và không phải lúc nào cũng gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Trường hợp trên cho thấy tình trạng vòng bụng tăng bất thường kéo dài không nên mặc định là do tăng cân.

Khối u sau khi được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Theo khuyến cáo từ bệnh viện, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần duy trì khám phụ khoa định kỳ 6 tháng đến 1 năm/lần, trong đó có siêu âm phụ khoa qua đường bụng hoặc siêu âm đầu dò âm đạo tùy trường hợp.

Đặc biệt, khi nhận thấy bụng to nhanh, đầy tức bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt hoặc sờ thấy khối bất thường ở bụng, cần đi khám chuyên khoa để được đánh giá. Việc phát hiện tổn thương sớm giúp bác sĩ có thêm cơ sở lựa chọn phương án chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Chị em phụ nữ cũng nên cần khám phụ khoa định kỳ 6 tháng–1 năm/lần để phát hiện kịp thời các bất thường của cơ quan sinh sản.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: El Nino mạnh lên nhanh chóng, việt Nam đối mặt với nắng nóng kỷ lục và hạn hán