Diễn biến hai vụ xả súng hàng loạt rúng động Nam Phi

Hai vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần hai thành phố lớn nhất ở Nam Phi đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

8 đối tượng mang theo súng trường AK-47 và súng ngắn liên tục nã đạn vào khách tại một quán bar trong vụ xả súng hàng loạt đầu tiên trong hai vụ riêng biệt xảy ra tại các thị trấn của Nam Phi chỉ trong vài giờ, AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 27/9.

Hai vụ xả súng hàng loạt cách nhau 4 tiếng

"Vụ xả súng đầu tiên xảy ra vào đêm muộn 26/9 gần Johannesburg. Vụ thứ hai diễn ra vào rạng sáng ngày 27/9 gần Cape Town. Chưa có ai bị bắt giữ liên quan đến hai vụ xả súng này, diễn ra chỉ 5 ngày sau một vụ xả súng hàng loạt khác khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tại thị trấn gần thành phố Durban", nguồn tin cho hay.

Lực lượng Cảnh sát Nam Phi cho biết thêm, 17 người đã thiệt mạng khi 8 nghi phạm xả súng tại một quán bar tại khu thị trấn Wedela, phía Tây Nam thành phố Johannesburg, vào khoảng 21h30 tối 26/9.

"Các nghi phạm đã bắn vào những người đứng bên ngoài quán bar, sau đó tiến vào bên trong để tiếp tục xả súng. Nạn nhân bao gồm 13 nam giới và 4 phụ nữ. Ít nhất 15 người khác bị thương do trúng đạn. Các tay súng cũng lục soát trên người một số khách và lấy điện thoại di động của họ trước khi tẩu thoát trên hai chiếc xe", cảnh sát thông tin.

Khoảng 4 giờ sau, 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt tại một cửa hàng ở khu thị trấn Lwandle gần Cape Town. Cảnh sát cho biết họ đang truy tìm nhiều nghi phạm, nhưng không nêu con số cụ thể.

Một sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt tại một bữa tiệc gia đình ở khu dân cư KwaMakhutha phía Nam thành phố Durban, Nam Phi, ngày 22/9/2026. Ảnh AP.

Trước đó, vào tối 22/9, 11 người đã thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai, trong một vụ tấn công do nhiều tay súng gây ra tại một bữa tiệc gia đình ở khu thị trấn KwaMakhutha, phía Nam Durban. Cảnh sát chưa thông báo về bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Theo AP, Nam Phi đã phải đối mặt với tỷ lệ tội phạm bạo lực cao trong nhiều năm, nhưng chuỗi các vụ xả súng hàng loạt trong tuần vừa qua vẫn gây rúng động nước này.

Các vụ xả súng hàng loạt đang ngày càng phổ biến hơn ở Nam Phi, với những vụ gần đây thường do nhiều tay súng thực hiện.

Phần lớn các vụ bạo lực chết người tập trung ở những cộng đồng nghèo khó tại nước này. Cảnh sát cho biết, một số vụ liên quan đến các băng nhóm tội phạm.

Những vụ xả súng hàng loạt gần đây khác bao gồm vụ việc xảy ra vào tháng 6 tại một khu dân cư nghèo ở Johannesburg khiến 12 người thiệt mạng, và hai vụ trong vòng hai tuần vào tháng 12/2025 khiến tổng cộng 21 người chết.

Chiến dịch chống tội phạm ở Nam Phi

Vấn nạn tội phạm bạo lực tại Nam Phi đã khiến Tổng thống Cyril Ramaphosa phải ra lệnh triển khai binh sĩ xuống đường vào tháng 3 trong một chiến dịch kéo dài một năm nhằm chống tội phạm tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước. Việc triển khai này bao gồm các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao quanh Johannesburg và Cape Town, cũng như những nơi khác.

Ảnh minh họa.

Khi công bố việc triển khai, ông Ramaphosa cho biết tội phạm do các băng nhóm có tổ chức gây ra là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và phát triển kinh tế của Nam Phi.

Trong ba tháng gần nhất từ tháng 4 đến tháng 6, Nam Phi ghi nhận 5.427 vụ giết người, trung bình gần 60 vụ mỗi ngày, theo số liệu chính thức của cảnh sát.

Các vụ án mạng tại Nam Phi chủ yếu là do xả súng và các chuyên gia về tội phạm cùng cảnh sát từ lâu đã nhận định một trong những vấn đề lớn nhất là số lượng lớn vũ khí bất hợp pháp đang lưu hành ở nước này.

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