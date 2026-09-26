Nổ lớn ở Hy Lạp, một tòa nhà đổ sập

Vụ nổ mạnh đã làm sập một tòa nhà trong khu du lịch Plaka của thủ đô Athens, Hy Lạp, khiến ít nhất 2 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu du lịch Plaka ở thủ đô Athens, vào sáng 25/9, khiến một tòa nhà đổ sập và ít nhất 2 người bị thương.

Cơ quan cứu hỏa cho biết, vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà 2 tầng cũ ở khu Plaka nằm dưới chân đồi Acropolis. Tòa nhà lân cận cũng bị hư hại.

Các nhân viên cứu hỏa làm việc tại hiện trường sau vụ nổ mạnh khiến một tòa nhà sụp đổ ở khu Plaka của Athens ngày 25/9/2026. Ảnh: AP/Petros Giannakouris.

Lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đang tìm kiếm các nạn nhân có thể vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát. Nhà chức trách cho biết có 2 người sống trong một căn hộ của tòa nhà vừa bị sập. Ngoài ra, theo truyền thông địa phương, 3 du khách có thể ở trong một căn hộ cho thuê cũng thuộc tòa nhà đó.

Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu 2 phụ nữ từ một tòa nhà liền kề và đưa đến bệnh viện. Truyền thông địa phương và 1 cư dân cho biết 1 người đi đường cũng bị thương nhẹ do vụ nổ.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đống đổ nát nằm rải rác khắp đường phố, nhiều ô tô đậu bên đường bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống.

Cảnh sát đã tạm thời phong tỏa khu vực. Sở cứu hỏa cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn tiếp diễn nhiều giờ sau vụ nổ.

Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định, nhưng có thể là do rò rỉ khí gas. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra.

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