3 cây cảnh vượng khí, hoa đỏ hiếm lạ, trồng trong nhà trấn trạch, an gia

3 cây cảnh không chỉ nở hoa lộng lẫy, sang trọng mà còn là ba ngọn đèn phong thủy, ba lời chúc phúc lành được kết tinh từ đất trời.

Trong phong thủy, đỏ thuộc hành Hỏa, chủ về danh vọng, nhiệt huyết và sự chuyển hóa. Một đốm lửa nhỏ trong nhà có thể sưởi ấm cả không gian, xua đi âm khí, đánh thức những nguồn năng lượng đang ngủ quên.

Bởi vậy, người xưa chơi cây cảnh không chỉ chơi dáng, chơi hương, mà còn chơi sắc. Và trong muôn sắc hoa, sắc đỏ luôn được đặt ở vị trí tôn quý nhất.

Nếu hữu duyên, gia chủ hãy thử an vị ba cây cảnh nở hoa đỏ quý hiếm dưới đây trước hiên nhà, trong sân vườn hay nơi ban công lộng gió. Chúng không chỉ là cây cảnh, mà là ba ngọn đèn phong thủy, ba lời chúc phúc lành được kết tinh từ đất trời.

Cây cảnh dẻ thơm có tên khoa học là Desmos chinensis

1. Cây cảnh dẻ thơm hoa đỏ

Nếu hoa dẻ vàng quen thuộc là cô thôn nữ dịu dàng, thì dẻ thơm hoa đỏ chính là nàng công chúa ẩn mình trong rừng sâu, ngàn năm mới xuất hiện một lần.

Về mặt thực vật học, cây cảnh dẻ thơm có tên khoa học là Desmos chinensis, thuộc họ Na - Annonaceae. Loài dẻ ta vẫn gặp thường có sắc hoa vàng chanh, cánh xoắn như những ngôi sao rủ xuống.

Nhưng tạo hóa vốn ưa giấu đi báu vật. Ở những cánh rừng già như Ngàn Nưa - Thanh Hóa, hay những dải núi đá vôi hiểm trở, người ta đã tìm thấy một biến thể vô cùng quý hiếm: hoa dẻ đỏ, hay còn gọi là dẻ huyết.

Điều làm nên linh hồn của cây cảnh này, chính là hương

Sắc đỏ của nó không phải là đỏ tươi chói gắt, mà là một thứ đỏ huyết dụ, đỏ ruby trầm mặc, sâu thẳm. Khi hoa mới hé, năm cánh còn chụm lại như một búp ngọc đỏ sẫm.

Đến khi mãn khai, cánh hoa bung ra, xoắn nhẹ, cong vút như dải lụa, để lộ ra nhụy vàng. Nhìn từ xa, cả chùm hoa như những vì sao đỏ treo lơ lửng giữa nền lá xanh thẫm.

Và điều làm nên linh hồn của cây cảnh này, chính là hương. Hương dẻ đỏ thơm một cách kỳ lạ. Không ngào ngạt như nhài, không nồng nàn như hoàng lan, hương dẻ là hương của sự thanh sạch, vừa ngọt, vừa có chút cay nhẹ của vỏ quế, của gỗ trầm.

Hương dẻ đỏ thơm một cách kỳ lạ

Hương thơm ấy lan xa trong gió sớm, đậm nhất vào lúc chiều tà và đêm. Người đi rừng nói, chỉ cần một cây dẻ đỏ nở rộ, cả một góc rừng như được ướp hương.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh dẻ thơm đỏ

Dẻ thơm hoa đỏ là sự hội tụ hiếm hoi của cả Sắc, Hương và Hình. Trong phong thủy, đây là loài cây mang hành Hỏa vượng nhưng lại có Mộc làm gốc, tức là "Mộc sinh Hỏa", thế cây bền vững, phúc khí sinh sôi không ngừng.

Màu đỏ huyết của hoa được xem là màu của "chân khí", có khả năng trấn trạch, trừ tà, hóa giải những luồng khí xấu.

Hương thơm nồng nàn của cây cảnh lại chủ về nhân duyên

Trồng một cây dẻ đỏ ở hướng Nam hoặc trước cổng nhà, gia chủ như có một ngọn đèn đỏ soi đường, giúp công danh sáng tỏ, xua đi tiểu nhân.

Hương thơm nồng nàn của cây cảnh lại chủ về nhân duyên, giúp gia đạo hòa thuận, vợ chồng gắn kết, con cháu thảo hiền.

Người ta tin rằng, nhà nào có dẻ đỏ nở hoa, là nhà đó có phúc, bởi không phải ai cũng đủ duyên để sở hữu và chăm được loài cây kén đất kén người này.

Đây là cây của người quân tử, trầm ổn, không khoe sắc ồn ào mà tỏa hương bền bỉ, tượng trưng cho cốt cách thanh cao, nội tâm ấm áp.

Ở Việt Nam, giới sưu tầm cây cảnh trân quý gọi nó là hoa vương đài

2. Cây cảnh vương đài

Nếu dẻ đỏ là viên ngọc ẩn, thì vương đài lại là vương miện lộ thiên. Tên khoa học của nó là Telopea speciosissima, thuộc họ Proteaceae, là loài hoa biểu tượng của bang New South Wales, Úc. Tên Telopea trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "vẻ đẹp được nhìn thấy từ xa".

Ở Việt Nam, giới sưu tầm cây cảnh trân quý gọi nó là hoa vương đài, bởi mỗi bông hoa khi nở trông hệt như một chiếc đài sen uy nghi của bậc đế vương.

Vẻ đẹp của cây cảnh vương đài là vẻ đẹp của quyền lực và sự trang trọng. Cây cảnh là một bụi lớn, lá xanh dày, cứng cáp. Nhưng khi đến mùa, từ ngọn cây vươn lên một đài hoa khổng lồ, đường kính có thể lên tới 15cm.

Sắc đỏ của vương đài là đỏ son

Hàng trăm bông hoa nhỏ li ti màu đỏ thắm kết lại với nhau thành một khối cầu rực rỡ, xung quanh là những lá bắc đỏ cứng như nhung bao bọc.

Sắc đỏ của vương đài là đỏ son, đỏ nhung, một màu đỏ quyền uy, không lẫn vào đâu được. Nhìn vào bông hoa, ta có cảm giác về sự viên mãn, tròn đầy và sung túc tuyệt đối.

Trồng được vương đài ở Việt Nam là một thử thách của người yêu cây, bởi nó chỉ hợp với khí hậu ôn đới, mát lạnh quanh năm như Đà Lạt, Sapa. Chính sự khó tính ấy lại càng làm cho giá trị của nó thêm cao quý.

Hoa vương đài chủ yếu được nhập về, trở thành loài hoa cắm cành đắt đỏ

Sở hữu một chậu vương đài nở hoa ở Việt Nam, đó là minh chứng cho sự kiên nhẫn, tâm huyết và đẳng cấp của gia chủ.

Hiện nay, hoa vương đài chủ yếu được nhập về, trở thành loài hoa cắm cành đắt đỏ của các cửa hàng hoa cao cấp.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh vương đài

Đúng như tên gọi, vương đài mang năng lượng của bậc vương giả. Hình dáng hoa tụ lại thành một khối thống nhất tượng trưng cho sự quy tụ, đoàn kết và sức mạnh tập thể. Trong phong thủy, nó là biểu tượng tối thượng của quyền uy, địa vị và sự thăng tiến.

Cây cảnh kích hoạt cung danh vọng

Sắc đỏ rực của vương đài thuộc Hỏa cực vượng, có khả năng kích hoạt cung Danh Vọng - cung nằm ở hướng Nam trong ngôi nhà.

Đặt một chậu cây cảnh vương đài ở phòng khách, phòng làm việc, hay ban công hướng Nam sẽ giúp gia chủ củng cố uy tín, được quý nhân phù trợ, con đường công danh rộng mở.

Đối với người làm lãnh đạo, kinh doanh, vương đài còn mang ý nghĩa "giữ vững ngôi vương", giúp cho cơ nghiệp bền vững, tài lộc không bị phân tán.

Năng lượng của Vương Đài rất mạnh, nên không cần nhiều, chỉ cần một bông nở thôi cũng đủ làm bừng sáng cả không gian, như lời khẳng định: Gia đình này đang trên đà hưng thịnh.

Cây cảnh mẫu đơn đỏ có phom hoa to

3. Cây cảnh mẫu đơn đỏ

Nếu phải chọn một loài hoa để đại diện cho sự phú quý tột đỉnh, người Á Đông sẽ không ngần ngại chọn Mẫu Đơn.

Hoa mẫu đơn đỏ - Red Peony, từ ngàn đời nay đã được tôn xưng là "Vua của các loài hoa". Không giống vẻ đẹp hoang dại của dẻ đỏ hay uy nghiêm của vương đài, mẫu đơn đỏ đẹp một cách viên mãn, phúc hậu và quý phái.

Cây cảnh mẫu đơn đỏ có phom hoa to, tròn đầy như chiếc bát ngọc. Từng lớp, từng lớp cánh hoa mềm mại, mỏng manh như lụa xếp chồng lên nhau, ôm trọn lấy nhụy vàng ở giữa.

Người xưa có câu "Hoa khai phú quý"

Sắc đỏ của mẫu đơn là đỏ thắm, đỏ phú quý, nhìn vào đã thấy sự đủ đầy, no ấm. Khi hoa nở rộ vào cuối xuân đầu hạ, trông như những nàng tiểu thư đài các trong bộ áo gấm đỏ, vừa rực rỡ, vừa e ấp, khiến lòng người không khỏi xao xuyến.

Người xưa có câu "Hoa khai phú quý", mỗi khi mẫu đơn nở là điềm báo may mắn, giàu sang sắp đến.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh mẫu đơn đỏ

Trong phong thủy, cây cảnh mẫu đơn đỏ hội tụ đầy đủ những gì tốt đẹp nhất. Nó là biểu tượng của Phú Quý, Tài Lộc và Hỷ Sự.

Trồng cây cảnh mẫu đơn đỏ trước nhà, gia chủ cầu được cuộc sống giàu sang

Cánh hoa nở to, tròn đầy tượng trưng cho sự viên mãn, tiền bạc sinh sôi, của cải đầy kho. Màu đỏ của mẫu đơn lại chủ về tình duyên, hôn nhân hạnh phúc. Vì vậy, mẫu đơn đỏ đặc biệt tốt cho gia đình.

Trồng cây cảnh mẫu đơn đỏ trước nhà, gia chủ cầu được cuộc sống giàu sang, con cháu đuề huề. Đặt một bình mẫu đơn đỏ trong phòng khách giúp kích hoạt tình duyên, hóa giải mâu thuẫn vợ chồng, mang lại không khí ấm áp, yêu thương.

Đặc biệt, mẫu đơn đỏ còn được xem là loài hoa có khả năng chiêu tài lộc rất mạnh. Cánh hoa mềm mại nhưng thân cây lại cứng cáp, lá xanh quanh năm, thể hiện cho việc "giữ được lộc". Lộc đến rồi sẽ ở lại, không bị trôi đi.

Mẫu đơn đỏ cho ta phú quý và viên mãn trong gia đạo.

Dẻ thơm hoa đỏ cho ta sự thanh cao và bình an trong tâm hồn. Vương đài cho ta quyền uy và sự thăng tiến trong sự nghiệp. Mẫu đơn đỏ cho ta phú quý và viên mãn trong gia đạo.

Cả ba đều là những loài hoa đỏ quý hiếm, không phải ai cũng có duyên gặp gỡ. Nhưng nếu đã hữu duyên, xin đừng ngần ngại thỉnh một trong ba về ngự trong gia viên. Đừng coi chúng chỉ là cây trang trí. Hãy coi chúng là một thành viên, một người bạn phong thủy.

Hãy trồng dẻ đỏ ở góc vườn tĩnh lặng để mỗi sớm mai thức dậy được hít hà hương thơm của đất trời. Hãy đặt vương đài ở nơi trang trọng nhất của phòng khách để nhắc nhở bản thân về ý chí vươn lên.

Đó chính là đạo lý thâm sâu nhất của việc chơi cây cảnh phong thủy.

Hãy để mẫu đơn đỏ nở rộ trước hiên nhà để mỗi khi khách đến thăm đều phải trầm trồ vì phúc khí của gia chủ.

Khi sắc đỏ của hoa hòa cùng sắc xanh của lá, khi hương thơm của hoa quyện cùng sinh khí của đất, ngôi nhà của bạn sẽ không còn là một khối bê tông vô tri, mà trở thành một tiểu vũ trụ hài hòa, nơi may mắn, tài lộc và phúc lành tự tìm đến gõ cửa.

Đó chính là đạo lý thâm sâu nhất của việc chơi cây cảnh phong thủy.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc