Đánh bom chốt kiểm soát ở Pakistan, gần 50 người thương vong

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại một chốt kiểm soát của cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan.

AP dẫn lời Bilal Faizi, người phát ngôn của cơ quan dịch vụ khẩn cấp tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cho biết vụ đánh bom xe xảy ra ở huyện Dera Ismail Khan ngày 26/9.

Vụ nổ đã phá hủy trạm kiểm soát rộng lớn, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 35 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng địa phương Safdar Baloch cho biết hầu hết những người thiệt mạng, bị thương là nhân viên an ninh và người đi đường.

Đống đổ nát sau vụ đánh bom tại một trạm an ninh ở Fatah Khel, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, hồi tháng 5/2026. Ảnh: AP/Aamad Khattak.

Các nhân chứng cho biết họ cũng nghe thấy tiếng súng sau vụ tấn công.

"Các tay súng đã nã đạn vào một xe cứu thương khi đội cứu hộ đang chuyển nạn nhân trong vụ đánh bom xe đến bệnh viện gần đó, khiến 1 nhân viên cứu hộ thiệt mạng và 2 người khác bị thương", ông Faizi thông tin. Ông nói thêm rằng 2 phụ nữ và 1 trẻ em nằm trong số những người tử vong trong vụ đánh bom.

Nhóm Taliban Pakistan hay TTP đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Ông Zardari nhấn mạnh rằng việc nhắm mục tiêu vào thường dân và lực lượng thực thi pháp luật là "đáng lên án", đồng thời kêu gọi tăng cường hành động chống lại nhóm TTP.

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