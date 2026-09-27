Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Đánh bom chốt kiểm soát ở Pakistan, gần 50 người thương vong

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại một chốt kiểm soát của cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Bilal Faizi, người phát ngôn của cơ quan dịch vụ khẩn cấp tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cho biết vụ đánh bom xe xảy ra ở huyện Dera Ismail Khan ngày 26/9.

Vụ nổ đã phá hủy trạm kiểm soát rộng lớn, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 35 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng địa phương Safdar Baloch cho biết hầu hết những người thiệt mạng, bị thương là nhân viên an ninh và người đi đường.

appakistan.png
Đống đổ nát sau vụ đánh bom tại một trạm an ninh ở Fatah Khel, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, hồi tháng 5/2026. Ảnh: AP/Aamad Khattak.

Các nhân chứng cho biết họ cũng nghe thấy tiếng súng sau vụ tấn công.

"Các tay súng đã nã đạn vào một xe cứu thương khi đội cứu hộ đang chuyển nạn nhân trong vụ đánh bom xe đến bệnh viện gần đó, khiến 1 nhân viên cứu hộ thiệt mạng và 2 người khác bị thương", ông Faizi thông tin. Ông nói thêm rằng 2 phụ nữ và 1 trẻ em nằm trong số những người tử vong trong vụ đánh bom.

Nhóm Taliban Pakistan hay TTP đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Ông Zardari nhấn mạnh rằng việc nhắm mục tiêu vào thường dân và lực lượng thực thi pháp luật là "đáng lên án", đồng thời kêu gọi tăng cường hành động chống lại nhóm TTP.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom gây nhiều thương vong ở Pakistan trước đây

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Đánh bom chốt kiểm soát ở Pakistan #đánh bom xe ở Pakistan #đánh bom xe #Pakistan #đánh bom tự sát

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Vì sao căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan leo thang?

Pakistan đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các địa điểm mà nước này nghi ngờ là nơi ẩn náu của các tay súng phiến quân tại Afghanistan. 

Ngày 21/9, chiến đấu cơ của Pakistan đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các địa điểm ở miền Đông Afghanistan mà Islamabad nghi ngờ là những nơi ẩn náu của phiến quân. Pakistan cho biết, 28 tay súng phiến quân đã bị loại bỏ, trong khi Kabul báo cáo ít nhất 3 dân thường thiệt mạng, AP đưa tin.

Nguy cơ giao tranh xuyên biên giới tái diễn

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Pakistan loại bỏ 5 tay súng phiến quân, giải cứu nhiều con tin

Lực lượng an ninh Pakistan đã loại bỏ 5 tay súng phiến quân trong một cuộc đấu súng dữ dội và giải cứu 23 con tin ở khu vực Tây Nam bất ổn của nước này.

AP đưa tin, trong một tuyên bố, quân đội Pakistan cho biết, các phần tử cực đoan đã thiết lập một trạm kiểm soát bất hợp pháp gần Kalat thuộc tỉnh Balochistan vào đêm 16/9, chặn các phương tiện để bắt cóc người dân đòi tiền chuộc và chiếm xe cộ.

Trong một cuộc đấu súng dữ dội, lực lượng an ninh Pakistan đã loại bỏ 5 tay súng vũ trang, giải cứu 23 con tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hơn 100 người thương vong

Vụ đánh bom xe xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo gần đồn cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

Vụ đánh bom xe xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tây Bắc Pakistan hôm 18/9 cùng lúc các tay súng tấn công khu phức hợp cảnh sát, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương, AP dẫn thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ.

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là cảnh sát

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.