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Quân sự - Thế giới

Thời điểm có thể diễn ra cuộc gặp tiếp theo giữa ông Trump và ông Tập

Cuộc gặp tiếp theo giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra vào tháng 11 và tháng 12 tới.

An An (Theo AP)

Ngày 25/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện đã lên máy bay rời căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ.

Trước đó, ngày 23/9, Tổng thống Trump đã tới căn cứ liên hợp Andrews đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện bắt đầu chuyến thăm Mỹ.

Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ không quân Andrews diễn ra trọng thể, có thảm đỏ dài 30m, đội danh dự 21 người, màn bay qua chào mừng của hai máy bay B-1 cùng nghi thức quốc kỳ, quốc ca trong tiếng đại bác.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ liên hợp Andrews, Mỹ, ngày 23/9/2026. Ảnh AP/Alex Brandon.

Ông Trump và ông Tập có thể gặp nhau 2 lần nữa trong năm nay

Theo AP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania tới dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 11 và lưu ý rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung có thể gặp lại nhau một tháng sau đó tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong khu nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami ở bang Florida.

“Chúng tôi hoan nghênh Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ đến thăm Trung Quốc”, ông Tập Cận Bình nói.

"Chúng tôi sẽ đến, và chúng ta sẽ còn trao đổi rất nhiều", ông Trump đáp lại. Sau đó, ông chủ Nhà Trắng xác nhận hai cuộc gặp trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung thảo luận về nhiều vấn đề

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm kín trong 90 phút hôm 24/9, thảo luận về nhiều vấn đề như tình hình Trung Đông, Ukraine, bán đảo Triều Tiên, theo thông cáo chính thức của Chính phủ Trung Quốc về cuộc gặp.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 25/9 rằng ông và ông Tập đã thảo luận về cuộc chiến Iran, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

"Chúng tôi đã có một cuộc hội đàm tuyệt vời. Tuyệt vời cho tất cả mọi người", ông chủ Nhà Trắng cho hay.

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Trong chuyến thăm Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP/Mark Schiefelbei.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue ngày 25/9 cho biết thêm rằng Tổng thống Trump đã đề nghị Trung Quốc tránh hỗ trợ (quân sự) cho Tehran.

“Chúng tôi đã nói rõ với họ (Trung Quốc) từ nhiều tuần trước rằng, bất kỳ sự trợ giúp nào họ dành cho Iran - dù trực tiếp hay gián tiếp, dù là thông tin tình báo hay thiết bị quân sự - đều không thể chấp nhận được. Tổng thống Trump đã nhắc lại điều đó rất rõ ràng vào hôm qua (24/9)”, ông Perdue nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 25/9.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt tiến triển trong đàm phán thương mại.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết chi tiết các thỏa thuận thương mại hạn chế đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc trong chuyến thăm của ông Tập sẽ được công bố vào đầu tuần tới.

Ông Trump đưa ông Tập đến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ

Ngày 25/9, Tổng thống Trump đã đưa Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, giới thiệu với nhà lãnh đạo Trung Quốc những văn kiện lịch sử được xem là nền tảng thiêng liêng của nền dân chủ Mỹ, trong đó có Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền.

Chủ tịch Tập Cận Bình quan sát những văn kiện được bảo vệ sau lớp kính trong khi nghe hướng dẫn viên giới thiệu.

Sau khi xem Hiến pháp, ông Trump nói với các phóng viên đang chờ gần đó rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về lịch sử lâu đời của hai nước.

Trước đó, vào tối 24/9, Nhà Trắng tổ chức quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện.

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Quốc yến được tổ chức tại Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 24/9/2026. Ảnh AP/Alex Brandon.

Quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc quy tụ nhiều quan chức, tỷ phú và lãnh đạo công nghệ hàng đầu, trong đó có CEO Tesla Elon Musk, CEO Meta Mark Zuckerberg và CEO NVIDIA Jensen Huang,...

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