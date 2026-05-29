Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Cuộc đua tiêm kích Nga và Mỹ: Su-35 vẫn đáng gờm trong không chiến tầm gần

Su-35 của Nga vượt trội về tốc độ, khả năng cơ động và mang vũ khí, trong khi F-35 nổi bật với tàng hình và công nghệ hiện đại, làm nóng cuộc cạnh tranh.

Nguyễn Cúc

Tạp chí quân sự Military Watch Magazine (MWM) mới đây nhận định tiêm kích Su-35 của Nga vẫn sở hữu nhiều ưu thế quan trọng trước chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ, đặc biệt trong các kịch bản không chiến cường độ cao.

Theo MWM, F-35 vượt trội về khả năng tàng hình, tác chiến mạng trung tâm và chia sẻ dữ liệu chiến trường. Tuy nhiên, Su-35 vẫn duy trì nhiều lợi thế đáng kể về tốc độ, khả năng cơ động, tải trọng vũ khí và tầm hoạt động.

Giới phân tích quân sự cho rằng Su-35 là một trong những tiêm kích thế hệ 4++ mạnh nhất của Nga hiện nay. Máy bay được trang bị động cơ vector lực đẩy 3 chiều, cho phép thực hiện nhiều động tác cơ động phức tạp trong không chiến tầm gần. Đây là yếu tố được xem là ưu thế lớn trước F-35 vốn thiên về tác chiến ngoài tầm nhìn.

article-6a16a0613fd403-69779208.jpg

Một trong những điểm nổi bật khác của Su-35 là khả năng mang tải trọng vũ khí lớn. Theo MWM, tiêm kích Nga có thể mang tới 14 tên lửa không đối không mà không ảnh hưởng đáng kể đến tính năng bay, trong khi F-35 phải hạn chế số lượng vũ khí mang trong khoang để duy trì khả năng tàng hình.

Ngoài ra, Su-35 còn được đánh giá vượt trội về tốc độ tối đa và tầm bay. Máy bay Nga có thể đạt tốc độ khoảng Mach 2,25-2,3, trong khi F-35 chỉ khoảng Mach 1,6. Tầm hoạt động lớn giúp Su-35 phù hợp hơn với các nhiệm vụ tuần tra và chiếm ưu thế trên không ở khoảng cách xa.

Các chuyên gia phương Tây cũng đặc biệt chú ý đến việc Nga tích hợp tên lửa không đối không tầm xa R-37M cho Su-35. Theo Business Insider, loại tên lửa này có tầm bắn tới khoảng 300 km, tạo ra mối đe dọa lớn với máy bay NATO trong các trận không chiến ngoài tầm nhìn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng ưu thế cốt lõi của F-35 vẫn nằm ở công nghệ tàng hình và hệ thống cảm biến hợp nhất hiện đại. F-35 có khả năng phát hiện mục tiêu trước khi bị đối phương phát hiện, đồng thời chia sẻ dữ liệu thời gian thực với các lực lượng khác trên chiến trường.

article-6a169f06b37452-41924746.jpg
Tiêm kích F-35A của Không quân Hoàng gia Na Uy hoạt động trên đường cao tốc Phần Lan trong cuộc tập trận chung

Trong thực tế tác chiến hiện đại, các chuyên gia nhận định kết quả đối đầu giữa Su-35 và F-35 sẽ phụ thuộc lớn vào môi trường chiến đấu cụ thể. Nếu giao tranh ở ngoài tầm nhìn với sự hỗ trợ mạnh từ hệ thống cảnh báo sớm và tác chiến điện tử, F-35 có nhiều lợi thế hơn. Ngược lại, trong không chiến tầm gần hoặc các tình huống yêu cầu cơ động cao, Su-35 vẫn là đối thủ cực kỳ nguy hiểm.

Theo AP và nhiều hãng tin quốc tế, cuộc cạnh tranh giữa các dòng tiêm kích Nga và Mỹ đang ngày càng quyết liệt trong bối cảnh NATO tăng cường triển khai F-35 tới Đông Âu, còn Nga tiếp tục hiện đại hóa lực lượng Su-35 và Su-57 để đối phó áp lực từ phương Tây.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/su35-vs-f35-russia-advantages-nato-top-stealth
#Su-35 #F-35 #tiêm kích Nga #tiêm kích Mỹ #quân sự Nga #NATO

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nga phát triển biến thể Su-57D hai chỗ ngồi để mở rộng thị trường xuất khẩu

Phiên bản Su-57D hai chỗ ngồi của Nga nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu quốc tế về chiến đấu cơ thế hệ 5.

Nga đang phát triển biến thể mới của tiêm kích tàng hình Su-57 với cấu hình hai chỗ ngồi, mang tên Su-57D, trong nỗ lực gia tăng sức hấp dẫn xuất khẩu của dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 này trên thị trường quốc tế.

Theo Military Watch Magazine, phi công thử nghiệm trưởng của chương trình Su-57 cho biết phiên bản hai chỗ ngồi được kỳ vọng sẽ “tăng mạnh nhu cầu xuất khẩu” đối với mẫu tiêm kích tàng hình chủ lực của Nga.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Su-57 bất ngờ lộ diện với một phiên bản khác lạ

Một biến thể hai chỗ ngồi của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga được chụp ảnh khi đang thực hiện các thử nghiệm di chuyển trên mặt đất.

Blogger hàng không quân sự Nga Ilya Tumanov, người điều hành kênh Telegram Fighterbomber được nhiều người theo dõi, đã xác nhận sự tồn tại của máy bay này vào ngày 16 tháng 5 và mô tả nó là một phiên bản hai chỗ ngồi mới của Su-57, đã hoàn thành các thử nghiệm trên mặt đất như một phần của quá trình thử nghiệm ban đầu.

Bức ảnh, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc phòng Nga, cho thấy một khung máy bay Su-57 với phần thân trước được kéo dài rõ rệt để chứa buồng lái thứ hai, phù hợp với cấu hình hai chỗ ngồi song song được sử dụng bởi hầu hết các biến thể máy bay huấn luyện chiến đấu của Nga.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

F-35 ngày càng phụ thuộc vào các đối tác quốc tế trong công nghệ mới

Các quốc gia đồng minh như Anh, Nhật Bản và Australia đóng vai trò quan trọng trong phát triển vũ khí tương lai cho F-35, giảm gánh nặng cho Mỹ.

Chương trình tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ có thể sẽ ngày càng phụ thuộc vào các quốc gia vận hành nước ngoài trong quá trình phát triển và tích hợp các loại vũ khí thế hệ mới như laser năng lượng cao và tên lửa siêu vượt âm. Đây là nhận định được một số chuyên gia quốc phòng đưa ra trong bối cảnh Washington đang đối mặt áp lực chi phí và các thách thức kỹ thuật kéo dài với dự án F-35.

Theo Military Watch Magazine, nhiều quốc gia đồng minh đang đầu tư mạnh vào công nghệ vũ khí tương lai dành cho F-35, trong khi Mỹ phải phân bổ nguồn lực cho hàng loạt chương trình quân sự khác nhau. Các đối tác như Anh, Nhật Bản, Italy, Australia hay Israel được cho là đang đóng vai trò ngày càng lớn trong hệ sinh thái phát triển của dòng tiêm kích này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.