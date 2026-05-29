Cuộc đua tiêm kích Nga và Mỹ: Su-35 vẫn đáng gờm trong không chiến tầm gần

Su-35 của Nga vượt trội về tốc độ, khả năng cơ động và mang vũ khí, trong khi F-35 nổi bật với tàng hình và công nghệ hiện đại, làm nóng cuộc cạnh tranh.

Tạp chí quân sự Military Watch Magazine (MWM) mới đây nhận định tiêm kích Su-35 của Nga vẫn sở hữu nhiều ưu thế quan trọng trước chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ, đặc biệt trong các kịch bản không chiến cường độ cao.

Theo MWM, F-35 vượt trội về khả năng tàng hình, tác chiến mạng trung tâm và chia sẻ dữ liệu chiến trường. Tuy nhiên, Su-35 vẫn duy trì nhiều lợi thế đáng kể về tốc độ, khả năng cơ động, tải trọng vũ khí và tầm hoạt động.

Giới phân tích quân sự cho rằng Su-35 là một trong những tiêm kích thế hệ 4++ mạnh nhất của Nga hiện nay. Máy bay được trang bị động cơ vector lực đẩy 3 chiều, cho phép thực hiện nhiều động tác cơ động phức tạp trong không chiến tầm gần. Đây là yếu tố được xem là ưu thế lớn trước F-35 vốn thiên về tác chiến ngoài tầm nhìn.

Một trong những điểm nổi bật khác của Su-35 là khả năng mang tải trọng vũ khí lớn. Theo MWM, tiêm kích Nga có thể mang tới 14 tên lửa không đối không mà không ảnh hưởng đáng kể đến tính năng bay, trong khi F-35 phải hạn chế số lượng vũ khí mang trong khoang để duy trì khả năng tàng hình.

Ngoài ra, Su-35 còn được đánh giá vượt trội về tốc độ tối đa và tầm bay. Máy bay Nga có thể đạt tốc độ khoảng Mach 2,25-2,3, trong khi F-35 chỉ khoảng Mach 1,6. Tầm hoạt động lớn giúp Su-35 phù hợp hơn với các nhiệm vụ tuần tra và chiếm ưu thế trên không ở khoảng cách xa.

Các chuyên gia phương Tây cũng đặc biệt chú ý đến việc Nga tích hợp tên lửa không đối không tầm xa R-37M cho Su-35. Theo Business Insider, loại tên lửa này có tầm bắn tới khoảng 300 km, tạo ra mối đe dọa lớn với máy bay NATO trong các trận không chiến ngoài tầm nhìn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng ưu thế cốt lõi của F-35 vẫn nằm ở công nghệ tàng hình và hệ thống cảm biến hợp nhất hiện đại. F-35 có khả năng phát hiện mục tiêu trước khi bị đối phương phát hiện, đồng thời chia sẻ dữ liệu thời gian thực với các lực lượng khác trên chiến trường.

Tiêm kích F-35A của Không quân Hoàng gia Na Uy hoạt động trên đường cao tốc Phần Lan trong cuộc tập trận chung

Trong thực tế tác chiến hiện đại, các chuyên gia nhận định kết quả đối đầu giữa Su-35 và F-35 sẽ phụ thuộc lớn vào môi trường chiến đấu cụ thể. Nếu giao tranh ở ngoài tầm nhìn với sự hỗ trợ mạnh từ hệ thống cảnh báo sớm và tác chiến điện tử, F-35 có nhiều lợi thế hơn. Ngược lại, trong không chiến tầm gần hoặc các tình huống yêu cầu cơ động cao, Su-35 vẫn là đối thủ cực kỳ nguy hiểm.

Theo AP và nhiều hãng tin quốc tế, cuộc cạnh tranh giữa các dòng tiêm kích Nga và Mỹ đang ngày càng quyết liệt trong bối cảnh NATO tăng cường triển khai F-35 tới Đông Âu, còn Nga tiếp tục hiện đại hóa lực lượng Su-35 và Su-57 để đối phó áp lực từ phương Tây.