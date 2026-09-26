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Quân sự - Thế giới

Mưa lũ ở thủ đô Bangkok, hàng trăm người phải sơ tán

Mưa lớn kéo dài trút xuống nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, gây gián đoạn giao thông và buộc hàng trăm người phải sơ tán.

An An (Theo AP)

Trận mưa bắt đầu từ chiều 24/9. Cơ quan Khí tượng Thái Lan cảnh báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở hầu hết khu vực trên cả nước cho đến ngày 27/9 do ảnh hưởng của hệ thống áp thấp mạnh lên ở khu vực miền Trung và gió mùa Tây Nam, theo AP.

Theo các quan chức, lượng mưa trong các kênh rạch chính ở Bangkok đã vượt quá 20 cm. Nước lũ khắp thành phố, đặc biệt là ở khu vực trung tâm và phía Đông, gây tắc nghẽn đường sá và làm gián đoạn giao thông ở một số khu vực.

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Các tuyến phố ngập lụt sau trận mưa lớn ở Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9/2026. Ảnh: AP/Sakchai Lalit.

Tính đến ngày 26/9, hơn 84.000 người ở 21 tỉnh thành trên khắp Thái Lan bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Chính quyền cho biết đã gửi cảnh báo khẩn cấp qua hệ thống phát sóng di động đến người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Nhiều doanh nghiệp ở Bangkok phải đóng cửa vào ngày 26/9 do ngập lụt.

Giới chức cho biết một số tuyến xe buýt liên tỉnh từ Bangkok đến các tỉnh phía Đông đã bị tạm ngừng hoạt động.

Nhà chức trách kiểm soát không lưu xác nhận hoạt động tại các sân bay vẫn diễn ra bình thường, nhưng một số chuyến bay có thể bị chậm trễ do phải chuyển hướng đường bay vì thời tiết xấu.

Sukanya Tongsuk, một người dân địa phương, cho biết trận lũ lụt hiện tại tương tự như lần Bangkok bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt trên diện rộng vào năm 2011.

Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt cho biết, mặc dù mưa lớn, nhưng tình trạng ngập lụt sẽ giảm dần khi mưa tạnh. Lực lượng chức năng đang nỗ lực để rút nước lũ nhanh nhất có thể.

Ông Chadchart cho biết thêm, hơn 200 nơi trú ẩn đã được thiết lập trên khắp thành phố và khoảng 900 người đã chuyển đến đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lở đất trước đây ở Sudan

Nguồn video: VTV
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