Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ho ra máu đỏ tươi, người đàn ông 49 tuổi phát hiện lao phổi, viêm phổi

Ho ra máu đỏ tươi kèm mệt mỏi, sụt cân, người đàn ông 49 tuổi đi khám phát hiện mắc lao phổi kèm viêm phổi.

Thúy Nga

Ho ra máu đỏ tươi, người đàn ông 49 tuổi phát hiện lao phổi

Ho ra máu là triệu chứng bất thường của đường hô hấp, có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý từ viêm phổi, lao phổi đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn. Trường hợp nam bệnh nhân 49 tuổi tại Vĩnh Long là một ví dụ.

Nam bệnh nhân L.Q. (49 tuổi, ngụ Vĩnh Long) được tiếp nhận tại Khoa Nội Hô Hấp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long sau khi xuất hiện tình trạng ho khạc ra máu đỏ tươi.

Theo bệnh sử, khoảng một tháng trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu mệt mỏi, đau nhói ngực, ăn uống kém và sụt cân. Bệnh nhân đã đến một phòng khám tư nhân thăm khám, điều trị nhưng tình trạng sức khỏe không cải thiện rõ rệt.

Đến ngày nhập viện, bệnh nhân bất ngờ ho khạc ra máu đỏ tươi khoảng 3-4 lần, lượng ít. Cùng với đó là tình trạng mệt và cảm giác nặng ngực. Lo lắng trước triệu chứng bất thường, gia đình đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long kiểm tra.

ho-ra-mau1.jpg
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, các bác sĩ khai thác bệnh sử, thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng để tìm nguyên nhân ho ra máu. Người bệnh được chụp X-quang phổi và nội soi phế quản nhằm đánh giá tổn thương đường hô hấp, đồng thời tầm soát các bệnh lý liên quan, trong đó có lao phổi.

Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân mắc lao phổi kèm viêm phổi. Người bệnh được nhập Khoa Nội Hô Hấp để điều trị theo phác đồ, kết hợp thuốc kháng lao, kháng sinh và điều trị cầm máu.

Sau điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sinh hiệu ổn định, không ghi nhận thêm các đợt ho ra máu, người bệnh ăn uống được và sức khỏe tiến triển tốt. Bệnh nhân dự kiến xuất viện và tiếp tục điều trị, theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ho ra máu khi nào cần đi khám?

BS.CKI Thạch Hoàng Anh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, ho ra máu là triệu chứng hô hấp cần được thăm khám sớm vì có thể gặp trong nhiều bệnh lý như lao phổi, giãn phế quản, viêm phổi, thuyên tắc phổi và ung thư phổi.

Đặc biệt, khi lượng máu nhiều hoặc xảy ra ho ra máu ồ ạt, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ mất máu, tắc nghẽn đường thở, suy hô hấp và tụt huyết áp. Đây là những biến chứng cần được xử trí kịp thời.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, nhấn mạnh việc xác định chính xác nguyên nhân ho ra máu ngay từ những dấu hiệu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong xử trí và phòng ngừa biến chứng.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người có triệu chứng ho ra máu, đặc biệt khi kèm mệt mỏi, đau ngực, sụt cân hoặc tình trạng tái diễn, không nên chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài. Thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Chính phủ đề xuất miễn thuế xuất ăn trường học, bệnh viện

#Lao phổi #Ho ra máu #Bệnh lý đường hô hấp #Chẩn đoán sớm #Viêm phổi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ho ra máu, xuất huyết toàn thân chỉ 12 giờ sau truyền thuốc miễn dịch

Nam người bệnh 59 tuổi ho ra máu tươi, xuất huyết nhiều vị trí chỉ 12 giờ sau truyền thuốc miễn dịch điều trị ung thư phổi.

Biến chứng đe dọa tính mạng xuất hiện chỉ sau 12 giờ

Nam người bệnh 59 tuổi được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn IV, mang đột biến gen hiếm KRAS Q61H và kèm hội chứng tăng bạch cầu ái toan cận ung thư. Chỉ 12 giờ sau khi truyền thuốc miễn dịch, người bệnh bất ngờ ho ra máu tươi, đồng thời xuất hiện nhiều vị trí xuất huyết trên cơ thể.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ho ra máu đỏ tươi, người đàn ông 65 tuổi được cứu nhờ nút động mạch

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã điều trị thành công cho ông N.K. (65 tuổi, quốc tịch Campuchia), nhập viện trong tình trạng ho ra máu đỏ tươi do giãn phế quản.

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp, gồm lao phổi đã điều trị, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và di chứng xuất huyết não.

ho-ra-mau.jpg
Bác sĩ xem hình ảnh tổn thương của bệnh nhân trên phim chụp - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh nhân ho ra máu nguy kịch được cứu sống nhờ kỹ thuật nút động mạch phế quản DSA

Lần đầu tiên, kỹ thuật nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) được triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để cấp cứu thành công một trường hợp ho ra máu mức độ nặng.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân H. (63 tuổi) tới khám tại Viện Điện quang Chẩn đoán và Can thiệp - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngày 28/6 trong tình trạng ho ra máu liên tục.

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh có tiền sử lao phổi và lạm dụng rượu nhiều năm. Lần ho đầu tiên, lượng máu ước tính khoảng 150 ml, sau đó tiếp tục xuất hiện nhiều đợt ho ra máu với thể tích khoảng 50 ml mỗi lần.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới