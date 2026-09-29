Ho ra máu đỏ tươi, người đàn ông 49 tuổi phát hiện lao phổi, viêm phổi

Ho ra máu đỏ tươi kèm mệt mỏi, sụt cân, người đàn ông 49 tuổi đi khám phát hiện mắc lao phổi kèm viêm phổi.

Ho ra máu đỏ tươi, người đàn ông 49 tuổi phát hiện lao phổi

Ho ra máu là triệu chứng bất thường của đường hô hấp, có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý từ viêm phổi, lao phổi đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn. Trường hợp nam bệnh nhân 49 tuổi tại Vĩnh Long là một ví dụ.

Nam bệnh nhân L.Q. (49 tuổi, ngụ Vĩnh Long) được tiếp nhận tại Khoa Nội Hô Hấp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long sau khi xuất hiện tình trạng ho khạc ra máu đỏ tươi.

Theo bệnh sử, khoảng một tháng trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu mệt mỏi, đau nhói ngực, ăn uống kém và sụt cân. Bệnh nhân đã đến một phòng khám tư nhân thăm khám, điều trị nhưng tình trạng sức khỏe không cải thiện rõ rệt.

Đến ngày nhập viện, bệnh nhân bất ngờ ho khạc ra máu đỏ tươi khoảng 3-4 lần, lượng ít. Cùng với đó là tình trạng mệt và cảm giác nặng ngực. Lo lắng trước triệu chứng bất thường, gia đình đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long kiểm tra.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, các bác sĩ khai thác bệnh sử, thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng để tìm nguyên nhân ho ra máu. Người bệnh được chụp X-quang phổi và nội soi phế quản nhằm đánh giá tổn thương đường hô hấp, đồng thời tầm soát các bệnh lý liên quan, trong đó có lao phổi.

Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân mắc lao phổi kèm viêm phổi. Người bệnh được nhập Khoa Nội Hô Hấp để điều trị theo phác đồ, kết hợp thuốc kháng lao, kháng sinh và điều trị cầm máu.

Sau điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sinh hiệu ổn định, không ghi nhận thêm các đợt ho ra máu, người bệnh ăn uống được và sức khỏe tiến triển tốt. Bệnh nhân dự kiến xuất viện và tiếp tục điều trị, theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ho ra máu khi nào cần đi khám?

BS.CKI Thạch Hoàng Anh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, ho ra máu là triệu chứng hô hấp cần được thăm khám sớm vì có thể gặp trong nhiều bệnh lý như lao phổi, giãn phế quản, viêm phổi, thuyên tắc phổi và ung thư phổi.

Đặc biệt, khi lượng máu nhiều hoặc xảy ra ho ra máu ồ ạt, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ mất máu, tắc nghẽn đường thở, suy hô hấp và tụt huyết áp. Đây là những biến chứng cần được xử trí kịp thời.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, nhấn mạnh việc xác định chính xác nguyên nhân ho ra máu ngay từ những dấu hiệu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong xử trí và phòng ngừa biến chứng.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người có triệu chứng ho ra máu, đặc biệt khi kèm mệt mỏi, đau ngực, sụt cân hoặc tình trạng tái diễn, không nên chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài. Thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

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