Năng lực nhà thầu Xây dựng Bắc Ninh: Tỷ lệ trúng 52% và những lần trượt thầu đáng tiếc

Dù có tỷ lệ trúng thầu khá tốt, hồ sơ dự thầu của Công ty CP ĐTXD Bắc Ninh vẫn bộc lộ những điểm yếu cố hữu về nhân sự và kỹ thuật, dẫn đến việc trượt nhiều gói thầu trong năm 2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh (MST: 0313104744; Giám đốc: Nguyễn Văn Tân) đang là một cái tên đáng chú ý trên thị trường xây lắp TP HCM. Tuy nhiên, bên cạnh những gói thầu thành công, dữ liệu cho thấy công ty này cũng liên tiếp trượt thầu trong năm 2025 vì những lý do mang tính hệ thống.

Mối quan hệ đặc biệt với một bên mời thầu Cát An

Dữ liệu cho thấy, trong số 28 bên mời thầu mà Xây dựng Bắc Ninh từng tham gia, Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An là đơn vị mà nhà thầu này có tần suất hợp tác nhiều nhất với 7 gói thầu đã tham gia. Kết quả, Bắc Ninh đã trúng 3/7 gói do Cát An mời thầu, với tổng giá trị lên tới 73,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là Gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500295578-00) thuộc dự án Kè chống sạt lở sông Lòng Tàu, Xây dựng Bắc Ninh trong vai trò liên danh chính đã trúng thầu với giá trị hơn 50,5 tỷ đồng.

Xây dựng Bắc Ninh trong vai trò liên danh chính đã trúng thầu Xây lắp thuộc dự án Kè chống sạt lở sông Lòng Tàu với giá trị hơn 50,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa

"Gót chân Achilles" mang tên nhân sự và kỹ thuật

Mặc dù có những thành công nhất định, năm 2025 cũng chứng kiến nhiều thất bại của Xây dựng Bắc Ninh. Phân tích các báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đã chỉ ra những điểm yếu cố hữu.

Cụ thể, tại Gói số 4: Xây lắp thuộc dự án Gia cố bờ bao tại phường Tam Phú (Mã TBMT: IB2500065835), E-HSDT của Bắc Ninh bị loại vì nhân sự kỹ thuật đề xuất bị phát hiện đang đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng cho một công trình khác có thời gian thi công trùng lắp.

Tại một Gói số 4: Xây lắp khác ở phường Hiệp Bình Phước (Mã TBMT: IB2500064605), công ty này tiếp tục bị loại vì nhân sự không đáp ứng yêu cầu về chuyên ngành và không chứng minh được khả năng huy động.

Nguồn MSC

Không chỉ về nhân sự, năng lực kỹ thuật của nhà thầu này cũng bị đặt dấu hỏi tại Gói số 4: Xây lắp (Mã TBMT: IB2500064368) khi hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công mâu thuẫn giữa thuyết minh và bản vẽ.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhấn mạnh: “Khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023 nghiêm cấm hành vi gian lận, bao gồm việc cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc nhà thầu kê khai nhân sự đang thực hiện hợp đồng ở nơi khác mà không có giải trình hợp lý về khả năng huy động có thể bị xem là vi phạm quy định này, dẫn đến việc bị loại là hoàn toàn xác đáng.”