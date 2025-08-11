Hà Nội

Bạn đọc

Soi hồ sơ năng lực hai nhà thầu tại TP.HCM: Xây lắp Thủy sản II và Xây dựng Bắc Ninh

Cùng hoạt động trên thị trường xây lắp phía Nam, nhưng Công ty CP Xây lắp Thủy sản II và Công ty CP ĐTXD Bắc Ninh lại cho thấy sự khác biệt lớn về quy mô, kinh nghiệm và giá trị trúng thầu.

Hải Đăng - HD

Thị trường đấu thầu các dự án xây lắp tại TP HCM và các tỉnh phía Nam luôn sôi động với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp. Phân tích dữ liệu công khai cho thấy sự nổi bật của hai nhà thầu với những chiến lược và quy mô hoạt động khác biệt: Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản II và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh.

"Người khổng lồ" ngành công trình thủy

Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản II (MST: 0300658992; Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM cũ; Người đại diện pháp luật: Ông Phùng Văn Thành - Tổng Giám đốc) là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành.

Theo dữ liệu thống kê, Xây lắp Thủy sản II đã tham gia khoảng 66 gói thầu, trúng khoảng 44 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu ấn tượng là 67%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên đến 2.618,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có thế mạnh vượt trội trong các lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật phức tạp như xây dựng công trình thủy, hạ tầng kỹ thuật thoát nước, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều), và giao thông hàng hải.

Xây dựng Bắc Ninh - "Kẻ thách thức" năng động

Ở một quy mô khác là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh (MST: 0313104744; Địa chỉ: 186 Đường 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM cũ; Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Văn Tân - Giám đốc), một doanh nghiệp được xếp loại siêu nhỏ nhưng có tần suất tham gia đấu thầu dày đặc.

Công ty này đã tham gia khoảng 44 gói thầu, trúng khoảng 23 gói, đạt tỷ lệ thắng 52%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 186 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 73,5 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động của Xây dựng Bắc Ninh khá đa dạng, tập trung chủ yếu vào các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật tại TP.HCM.

Sự khác biệt về quy mô và giá trị trúng thầu cho thấy hai chiến lược tiếp cận thị trường riêng biệt. Nếu Xây lắp Thủy sản II là một "ông lớn" chuyên sâu, thì Xây dựng Bắc Ninh lại là một nhà thầu nhỏ hơn nhưng linh hoạt và đang nỗ lực khẳng định vị thế.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Luật Đấu thầu 2023 được xây dựng trên nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các doanh nghiệp với quy mô khác nhau cùng tham gia thị trường là một tín hiệu tích cực. Pháp luật không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ, mà đánh giá dựa trên hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.”

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu chiếu sáng tại Bình Dương: Nhà thầu kiến nghị tiêu chí 'lạ', giá dự thầu chênh 35%

Một gói thầu nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ) đang gây xôn xao khi hồ sơ mời thầu vướng kiến nghị vì đưa ra các tiêu chí kỹ thuật chuẩn châu Âu, giá dự thầu của các nhà thầu chênh lệch tới 1,4 tỷ đồng

Hoạt động đấu thầu qua mạng, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, luôn là tâm điểm giám sát của xã hội. Mới đây, một gói thầu tại Bàu Bàng (Bình Dương cũ) vướng kiến nghị, đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của bên mời thầu và tính cạnh tranh thực chất của cuộc chơi.

Ngày 20/06/2025, Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh (Bên mời thầu) đã tiến hành mở thầu Gói thầu "Thi công xây lắp" (Mã TBMT: IB2500262172), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2500142620 của dự án "Nâng cấp hệ thống chiếu sáng các tuyến đường Lai Uyên 02, 10, 12, 17, 18, 20, 31, 37, 41, 44, 51, 57, 58, 71, 73, 76, 78, 79, 102, 103" tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (cũ)

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu Thủy lợi Bến Tre: Chấn Hưng và đối tác 'một mình một ngựa' về đích

Liên danh Công ty Chấn Hưng và Thủy lợi Hà Nội là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu trị giá 12,5 tỷ của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 2,57%.

Trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long (mới) chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025 sau khi sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của Bến Tre và Trà Vinh, một gói thầu xây lắp trên địa bàn Bến Tre (cũ) đã có kết quả. Đáng chú ý, một liên danh quen thuộc đã trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo Quyết định số 541/QĐ-CTTL được ký ngày 06/08/2025, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre (nay là một đơn vị hoạt động thuộc tỉnh Vĩnh Long mới) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500314243-00).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tại Bàu Bàng: Giá dự thầu chênh 35% hồ sơ mời thầu bị 'tố' cài cắm

Một gói thầu chiếu sáng gần 6 tỷ đồng tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ) đang gây xôn xao khi các nhà thầu liên tục kiến nghị hồ sơ mời thầu có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh, kết quả mở thầu chênh lệch giá tới hơn 2 tỷ đồng.

Hoạt động đấu thầu qua mạng, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, luôn là tâm điểm giám sát của xã hội. Tuy nhiên, tại một gói thầu ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ, những kiến nghị liên tiếp của nhà thầu về các tiêu chí kỹ thuật bị cho là "cài cắm" vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, kết quả mở thầu với những con số chênh lệch về giá khó tin, đặt ra câu hỏi về tính minh bạch thật sự của dự án.

Ngày 28/06/2025, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn (Bên mời thầu) đã tiến hành mở thầu Gói thầu "Thi công xây lắp" (Mã TBMT: IB2500279730). Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2500153639 của dự án "Nâng cấp hệ thống chiếu sáng tuyến đường Lai Uyên..." tại huyện Bàu Bàng, với giá trị được duyệt là 5.934.971.202 đồng.

Xem chi tiết

