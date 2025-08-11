Soi hồ sơ năng lực hai nhà thầu tại TP.HCM: Xây lắp Thủy sản II và Xây dựng Bắc Ninh

Cùng hoạt động trên thị trường xây lắp phía Nam, nhưng Công ty CP Xây lắp Thủy sản II và Công ty CP ĐTXD Bắc Ninh lại cho thấy sự khác biệt lớn về quy mô, kinh nghiệm và giá trị trúng thầu.

Thị trường đấu thầu các dự án xây lắp tại TP HCM và các tỉnh phía Nam luôn sôi động với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp. Phân tích dữ liệu công khai cho thấy sự nổi bật của hai nhà thầu với những chiến lược và quy mô hoạt động khác biệt: Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản II và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh.

"Người khổng lồ" ngành công trình thủy

Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản II (MST: 0300658992; Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM cũ; Người đại diện pháp luật: Ông Phùng Văn Thành - Tổng Giám đốc) là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành.

Theo dữ liệu thống kê, Xây lắp Thủy sản II đã tham gia khoảng 66 gói thầu, trúng khoảng 44 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu ấn tượng là 67%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên đến 2.618,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có thế mạnh vượt trội trong các lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật phức tạp như xây dựng công trình thủy, hạ tầng kỹ thuật thoát nước, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều), và giao thông hàng hải.

Xây dựng Bắc Ninh - "Kẻ thách thức" năng động

Ở một quy mô khác là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh (MST: 0313104744; Địa chỉ: 186 Đường 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM cũ; Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Văn Tân - Giám đốc), một doanh nghiệp được xếp loại siêu nhỏ nhưng có tần suất tham gia đấu thầu dày đặc.

Công ty này đã tham gia khoảng 44 gói thầu, trúng khoảng 23 gói, đạt tỷ lệ thắng 52%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 186 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 73,5 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động của Xây dựng Bắc Ninh khá đa dạng, tập trung chủ yếu vào các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật tại TP.HCM.

Sự khác biệt về quy mô và giá trị trúng thầu cho thấy hai chiến lược tiếp cận thị trường riêng biệt. Nếu Xây lắp Thủy sản II là một "ông lớn" chuyên sâu, thì Xây dựng Bắc Ninh lại là một nhà thầu nhỏ hơn nhưng linh hoạt và đang nỗ lực khẳng định vị thế.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Luật Đấu thầu 2023 được xây dựng trên nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các doanh nghiệp với quy mô khác nhau cùng tham gia thị trường là một tín hiệu tích cực. Pháp luật không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ, mà đánh giá dựa trên hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.”