Nam thanh niên dùng dao khống chế nữ thu ngân tại siêu thị ở Hà Nội

Đã bắt giữ thanh niên mang theo dao xông vào Winmart trên địa bàn phường Đại Mỗ đe dọa nhân viên thu ngân để cướp tiền.

Nguồn video: Winmart

Công an phường Đại Mỗ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra Lương Văn Tiến (26 tuổi, quê Sơn La) sau khi dùng dao đe dọa nhân viên thu ngân tại một siêu thị Winmart ở phường Đại Mỗ, Hà Nội để cướp tài sản.

Theo thông tin điều tra, trưa 30/8, Tiến đeo khẩu trang kín mặt và đến siêu thị Winmart mua hàng. Khi nữ nhân viên thu ngân mở hộc tiền để trả lại tiền thừa, Tiến bất ngờ rút một con dao nhọn, đe dọa và yêu cầu đưa tiền, đồng thời dọa sát hại nếu không làm theo.

Trước tình huống nguy hiểm, nữ nhân viên nhanh chóng đóng hộc tiền rồi lùi vào phía trong quầy. Không lấy được tiền, Tiến trèo qua quầy thu ngân, tiếp tục cầm dao khống chế nhân viên.

Nhận thấy không thể lấy được tiền, đối tượng giật điện thoại của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi siêu thị.

Quá trình xác minh cho thấy Tiến là người nghiện ma túy, sống lang thang và làm nghề sơn tường tự do. Chiếc xe máy được Tiến sử dụng để di chuyển cũng được xác định là tài sản do trộm cắp mà có.

Sau hai ngày lẩn trốn, đến chiều 1/9, Lương Văn Tiến bị lực lượng chức năng bắt giữ tại phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

Vụ án đang tiếp tục được Công an phường Đại Mỗ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.