Nam sinh lớp 7 ở Gia Lai bị bạn cầm dao đâm thấu ngực

Công an xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ học sinh lớp 7 bị đâm trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào buổi học sáng ngày 12/9, 2 học sinh là em K.I. (học sinh lớp 7) và em N.Q.T. (học sinh lớp 8) của Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Pia) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ dẫn đến xô xát.

Trong lúc nóng giận, em T. đã rút 1 con dao mang sẵn trong người đâm vào phần ngực của em I. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược-HAGL đang phẫu thuật cho em I. Ảnh CTV

Các bác sĩ cho biết, em I. nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, mất máu do vết thương thấu ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện và hội chẩn khẩn cấp.

Kết quả thăm khám cho thấy em I. bị vết thương thấu ngực, tràn khí màng phổi cần phẫu thuật gấp. Ê kíp của Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai đã phẫu thuật để cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực.

Đến khoảng 14h cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất. Hiện sức khỏe của em I. đã tạm ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.

Công an xã Ia Pia phối hợp cùng Trường THCS Ngô Quyền triệu tập những học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ.

