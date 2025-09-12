Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nam sinh lớp 7 ở Gia Lai bị bạn cầm dao đâm thấu ngực

Công an xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ học sinh lớp 7 bị đâm trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Hà Ngọc Chính

Trước đó, vào buổi học sáng ngày 12/9, 2 học sinh là em K.I. (học sinh lớp 7) và em N.Q.T. (học sinh lớp 8) của Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Pia) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ dẫn đến xô xát.

Trong lúc nóng giận, em T. đã rút 1 con dao mang sẵn trong người đâm vào phần ngực của em I. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.

halksk.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược-HAGL đang phẫu thuật cho em I. Ảnh CTV

Các bác sĩ cho biết, em I. nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, mất máu do vết thương thấu ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện và hội chẩn khẩn cấp.

Kết quả thăm khám cho thấy em I. bị vết thương thấu ngực, tràn khí màng phổi cần phẫu thuật gấp. Ê kíp của Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai đã phẫu thuật để cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực.

Đến khoảng 14h cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất. Hiện sức khỏe của em I. đã tạm ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.

Công an xã Ia Pia phối hợp cùng Trường THCS Ngô Quyền triệu tập những học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#xã Ia Pia #tỉnh Gia Lai #đâm thấu ngực #rường THCS Ngô Quyền #rút 1 con dao mang sẵn #Công an xã Ia Pia

Bài liên quan

Xã hội

Nam sinh 12 tuổi bị đâm tử vong trên đường đi học về

Khi đang trên đường từ trường về nhà, nam sinh 12 tuổi này đã bị đâm tử vong. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là một thiếu niên 14 tuổi.

Daily Mail đưa tin, Leo Ross, nam sinh 12 tuổi, được người dân phát hiện với vết đâm ở bụng bên bờ sông Cole, Birmingham (Anh), vào chiều 21/1. Leo được điều trị nhưng do vết thương quá nặng, cậu đã tử vong đêm hôm đó.
Xem chi tiết

Xã hội

Va chạm giao thông, nam thanh niên dùng dao đâm nạn nhân rồi bỏ trốn

Sau khi xảy ra va chạm giao thông với một nam thanh niên, hai bên cãi chửi nhau, Tú lấy dao đâm 1 phát vào tay và 1 phát vào đùi nam thanh niên kia rồi bỏ đi.

Ngày 10/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động thành công 1 đối tượng truy nã ra đầu thú. Theo hồ sơ, ngày 17/10/2024, Nguyễn Văn Tú (SN: 1999, thường trú tại: xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) có va chạm giao thông với một nam thanh niên tại đường Đại Từ, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

20.jpg
Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tú.
Xem chi tiết

Xã hội

Đã bắt giữ được nghi phạm đâm Thiếu tá công an ở Đắk Lắk tử vong

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) bị một người đàn ông đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 8/9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm được xác định là N.V.T. (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới