Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Phó Tổng thống Mỹ Vance lên tiếng về cuộc xung đột với Iran

Theo Phó Tổng thống JD Vance, xung đột giữa Mỹ và Iran không phải là một cuộc "chiến tranh".

An An (Theo AP)

Phó Tổng thống Vance ngày 3/9 đã bác bỏ việc sử dụng từ "chiến tranh" để mô tả xung đột giữa Mỹ và Iran, đồng thời tránh dự đoán rằng cuộc xung đột này sẽ kết thúc trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới, AP đưa tin.

"Tôi sẽ không gọi cuộc xung đột Mỹ - Iran là chiến tranh. Hiện tại, không có tiếng súng nổ nào", ông Vance nói sau khi được hỏi trong cuộc họp báo của Nhà Trắng về việc liệu giao tranh có thể kết thúc trước khi cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/11 hay không.

Tuyên bố của ông Vance được đưa ra bất chấp việc Tehran tiếp tục trả đũa cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran hồi đầu tuần bằng cách nhắm vào các đồng minh của Washington trong khu vực.

apphotongthongmy.jpg
Phó Tổng thống JD Vance phát biểu trước các phóng viên tại Phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng ngày 3/9/2026. Ảnh: AP/Alex Brandon.

Phó Tổng thống Vance giải thích rằng, Mỹ có "trách nhiệm" thực hiện cuộc tấn công trong tuần này vì Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Nỗ lực của ông Vance nhằm giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột cho thấy nhiệm vụ khó khăn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông đang phải đối mặt khi cố gắng thuyết phục cử tri Mỹ giữ cho Đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội, ngay cả khi cuộc xung đột đã đẩy giá xăng tăng cao và khiến người tiêu dùng đối mặt với tình trạng lạm phát gia tăng.

15 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz hôm 2/9?

Tại cuộc họp báo hôm 3/9, theo ông Vance, khoảng 15 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 2/9. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết, 17 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển vào hôm 31/8 với sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ.

Theo số liệu được chính quyền Mỹ đăng tải, trước khi chiến sự Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, theo các công ty độc lập chuyên theo dõi giao thông hàng hải, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột.

Theo dữ liệu vận tải biển từ công ty Lloyd's List Intelligence, tuần trước có 102 chuyến tàu đi qua và tuần trước nữa có 126 chuyến, so với 130 chuyến trở lên mỗi ngày trước chiến sự.

Trong 28 ngày qua, trung bình mỗi ngày có 5 triệu thùng dầu rời khỏi eo biển, theo TankerTrackers.com. Các ước tính gần đây khác nhau, dao động từ 2 triệu thùng mỗi ngày đến 6 triệu thùng mỗi ngày.

ap26243261413105.jpg
Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngày 5/8/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Mỹ cố gắng xoa dịu thị trường biến động

Trong suốt cuộc chiến, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán (với Iran) hoặc hủy bỏ lời đe dọa hành động quân sự vào phút chót khi thị trường toàn cầu trở nên bất ổn. Và thị trường đã phản ứng nhanh chóng trước những tín hiệu hòa bình công khai hoặc những dấu hiệu tiến triển mà ông đưa ra.

“Chính quyền (Mỹ) vẫn đang thao túng thị trường dầu mỏ”, Rosemary Kelanic, Giám đốc khu vực Trung Đông tại tổ chức Defense Priorities, bình luận về tuyên bố của chính quyền về việc nguồn cung dầu tăng mạnh. “Và dường như họ đang làm điều đó một lần nữa để ngăn giá dầu tăng quá cao, nhằm kéo dài thời gian trước khi giá dầu tăng vọt mạnh hơn”, Giám đốc Rosemary Kelanic nhận định.

Trước việc Iran không chịu nhượng bộ trước chiến dịch quân sự của Mỹ, ông Trump đã lựa chọn phương án hai mũi nhọn, kết hợp áp lực kinh tế với các mối đe dọa leo thang quân sự nếu cần thiết.

Ông Trump liên tục nhấn mạnh rằng chiến dịch do Mỹ và Israel phát động đã gây thiệt hại nặng nề cho hải quân và không quân Iran.

Theo các quan chức Iran, nước này đã chịu tổn thất trực tiếp và gián tiếp lên tới 270 tỷ đô la. Tuy nhiên, Iran đã tìm được đòn bẩy thông qua các cuộc tấn công của họ vào eo biển và căn cứ của Mỹ tại các đồng minh vùng Vịnh.

Iran và Oman gần đây đã tổ chức các cuộc đàm phán để thảo luận về một phương án từng bước nhằm cùng quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Aaron David Miller, một chuyên gia cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định Tổng thống Trump dường như đã ổn định lập trường trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ - tránh quay trở lại cuộc tấn công toàn diện vào Iran và tránh nhượng bộ Tehran về vấn đề eo biển Hormuz.

“Nhà Trắng không muốn một cuộc chiến quy mô lớn, và họ cũng không muốn bị coi là đang nhượng bộ nhiều hơn. Cách tiếp cận mà họ đang áp dụng tránh được cả hai điều đó”, Miller nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
#xung đột Mỹ - Iran #đàm phán Mỹ - Iran #thỏa thuận Mỹ - Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump #eo biển Hormuz #Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ tiến hành đợt tấn công mới vào Iran, Tehran đáp trả

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran và Tehran đáp trả bằng cách bắn tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố tối 1/9 rằng họ đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào những mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các địa điểm phòng không, hệ thống radar...

Cuối ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không ép Iran ngồi vào bàn đàm phán.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mục tiêu của Mỹ thay đổi sao sau 6 tháng xung đột với Iran?

Một trong những mục tiêu hàng đầu hiện nay là mở lại eo biển Hormuz, nhưng đây không phải là mục đích ban đầu của Mỹ khi khơi mào cuộc xung đột với Iran.

Khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran cuối tháng 2/2026, Tổng thống Donald Trump dự kiến cuộc chiến sẽ chỉ kéo dài từ 4 đến 5 tuần.

Tuy nhiên, 6 tháng sau, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc xung đột sẽ kết thúc, bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông chủ Nhà Trắng rằng cuộc chiến đã ngã ngũ hoặc một thỏa thuận gần như đã hoàn tất.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran - Oman thảo luận phương án quản lý giao thông qua eo biển Hormuz

Iran và Oman đã thảo luận về một phương án từng bước quản lý giao thông đường thủy qua eo biển Hormuz.

AP đưa tin ngày 26/8, cuộc thảo luận giữa Iran và Oman diễn ra sau khi một tàu chở dầu bị vô hiệu hóa trong vụ tấn công ngoài khơi bờ biển Oman.

Ngoại trưởng Oman, Badr al-Busaid, đã gặp người đồng cấp Iran, Abbas Araghchi, tại Tehran, thủ đô của Iran, để thảo luận về khuôn khổ quản lý giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Vụ nổ xảy ra gần ga tàu ở Đức, tiếp theo là việc phát hiện một vật thể khả nghi, đã khiến cảnh sát tạm thời đóng cửa nhà ga ở thành phố Augsburg.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Vụ nổ xảy ra gần ga tàu ở Đức, tiếp theo là việc phát hiện một vật thể khả nghi, đã khiến cảnh sát tạm thời đóng cửa nhà ga ở thành phố Augsburg.